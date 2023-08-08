愛倫韋特：法國料小勝摩洛哥

首次打入女子世盃決賽周的摩洛哥，今場16強淘汰賽將會惡鬥世界排名比她們高67位的法國，並希望可以延續今屆賽事的神奇之旅。

雖然摩洛哥於首輪分組賽以0比6大敗於德國腳下，但她們依然沉著應戰並作出反彈，於之後的兩輪賽事分別擊敗南韓及哥倫比亞，表現出色，成為今屆賽事唯一一支能夠成功晉級16強的決賽周新丁球隊。

經常鼓勵隊友的中堅賓絲娜是摩洛哥後防的重要基石，亦成功協助球隊連續兩場賽事保持不失球，她聯同門將艾拉美芝將要再一次交出最佳表現，事關如果她們給予法國些少機會也好，對方都有能力取得入球。

前線方面，安妮莎娜瑪莉及查娜迪將會是摩洛哥的入球來源，而隊長芝芭克需要負責為前線兩位球員製造入球機會。

我相信這支北非球隊今場面對法國將會迎來一場硬仗，而對手亦於最後一輪分組賽以6比3大勝首次打入決賽周的巴拿馬，以2勝1和的成績取得出線16強資格。

隊長列娜特今仗將會復出，再加上於對賽巴拿馬時休戰的卡查奧伊亦會重返正選行列，我肯定這兩位球員將會大大加強法國的防守力。而跟列娜特一同效力里昂的艾美瑪捷莉，將會在邊路位置為對方後防帶來問題。

前線方面，戴安妮對巴拿馬一戰中大演帽子戲法，將會充滿信心。如果教練漢拿以國家隊入球紀錄保持者尤珍娜拿森瑪夥拍戴安妮的話，法國將會有兩個巨大入球威脅。

摩洛哥今屆賽事經已成功創造歷史，但由於法國陣中有多位球員皆處於最佳狀態，所以我認為法國今仗將可贏波，晉級8強。