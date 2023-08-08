黃澤林世大運體會家的感覺　奪牌為自己更為香港

網球，套用黃澤林的話，是一門「好獨立」的運動，經常獨自南征北討，為個人榮辱戰鬥。但這兩星期，與其他香港運動員住進選手村，一起吃飯，聊著與網球有關、無關的話題，夥拍王康怡摘下混雙銅牌……都讓他有了「家」的感覺，也對代表香港這回事，產生不同體會。

黃澤林（Coleman）今日（8日）出席品牌活動，分享世大運心得，作為單打頭號種子，在32強大熱倒灶，他坦言失望：「第一次參加大型運動會，又做持旗手，頗大壓力。單打（出局）一定傷心，但是寶貴的一課，讓我學習適應壓力。」他沒花太多時間適應，短短幾日後，與首次合作的王康怡摘下混雙銅牌。「我和Cody（王康怡）由細玩到大，一起比賽、拿獎牌好特別。」

Coleman不斷說「好開心、好好玩」，不只因為摘下獎牌，還因為見到很多「網友」：「像劍擊的Lawerence（吳諾弘）、家朗（張家朗）和Kaylin（佘繕妡）都是我的網友，經常網上聊天，但永遠見不到真人。我們一起吃飯、聊天、互相鼓勵，像一家人的感覺。」是一家人為同一地方奮鬥的感覺：「我們一樣來自香港，一起衝擊獎牌，不只為自己，更為香港，讓更多人接觸網球和其他運動。」

這種感覺，Coleman會在杭州亞運體驗多一遍：「我會和Eudice（張瑋桓）打混雙，也是首次合作。亞運很多厲害球員，很難打，但我們有信心拿好成績。」亞運前Coleman行程緊湊，今晚飛往西班牙的拿度網球學校練習，下月回港參加台維斯盃，並希望在年底升上世界排名350內：「如果達成了，希望去到明年法網外圍賽，一步步來吧。」