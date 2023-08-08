港台32直播世大閉幕禮　香港第1金得主暢談感受　

兩位獎牌得主許得恩(左)及沈曉榆與觀眾齊齊欣賞閉幕直播。(相片由港台提供)

「第31屆世界大學生夏季運動會」今日（8日）劃上圓滿句號。香港電台（港台）電視32於晚上8時全程直擊閉幕式，並且邀請兩位應屆獎牌得主─許得恩及沈曉榆與觀眾一同欣賞閉幕盛況，暢談比賽的感受。

今年，香港派出了歷來規模最大的代表團參加大運會，超過140名大學生運動員出戰體操、羽毛球、劍擊、游泳、乒乓球、網球、武術等11個項目，最終摘取4金1銀7銅共12面獎牌，締造了歷屆最佳成績。12面獎牌來自：許得恩─男子太極劍（金牌）、男子太極拳（銅牌）；佘繕妡─女子重劍（金牌）；張家朗─男子花劍（金牌）；張家朗、蔡俊彥、李逸朗、吳諾弘─男子花劍團體賽（金牌）；劉子龍─男子南拳（銀牌）；沈曉榆─女子槍術（銅牌）；杜凱琹、蘇慧音、林依諾─女子乒乓球團體賽（銅牌）；杜凱琹、何鈞傑─乒乓球混雙（銅牌）；蔡俊彥─男子花劍（銅牌）；黃澤林、王康怡─網球混雙（銅牌）；高城熙─羽毛球男單（銅牌），成績令人鼓舞。

港台一直推廣健康生活，鼓勵全民運動，推動香港的體育發展。繼大運會後，港台電視32 直播賽事陸續有來，包括：8月9日及12日（星期三、六）獨家電視直播「賽馬會青少年足球精英匯」；8月13日（星期日）獨家直播「國際女子足球友誼賽─中國香港對泰國」；8月22日（星期二）直播「2023香港籃球銀牌賽（男子高級組）─負方復活賽（第四輪）」等。此外，港台製作隊將與「牛下女車神」李慧詩親赴杭州，製作「2023年亞洲運動會」特輯，把當地籌辦比賽的情況直送觀眾眼前。