紅藍大激鬥南華險勝香港東方　元仔阿庭搶鏡

高級組男籃銀牌賽，衞冕南華和香港東方周二（8日）晚重演上季總決賽戲碼，東方在主帥巴拿莫域倒戈下，半場一度領先，結果遭南華以75：73反勝。

南華今場有得分後衞余理洋復出，與羅意庭、朱亮、葉耀邦和陳曉峰正選登場。香港東方亦有控衞陳兆榮復出，正選陣容另有徐遠成、基拔及「雙塔」卜聿揚和麥洛連。

香港東方上季總決賽0：3不敵南華，今次重遇老對手，不但換上前南華主帥巴拿莫域，陣中的基拔、張延隆和麥洛連亦是南華和南青舊將，賽前在官方社交媒體寫下「復仇之戰」，看來決心十足。首節東方先發制人，憑基拔連得6分，開局打出10：2攻勢，首節基拔已經攻入12分，等於南華全隊得分，東方首節領先19：12。

東方新兵張延隆第2節中段上陣，隨即助攻徐遠成投進三分球，將分差拉開至雙位數。南華的朱亮回敬三分球，張延隆再助攻予麥洛連入樽挫「紅軍」銳氣，將比數拉開至31：20。南華暫停回來後終於復甦，曾湛元快攻上籃後再助攻葉耀邦，余理洋和朱亮輪流發炮，一輪8：0攻勢，追至落後3分，東方由朱梓鎔壓哨三分「止血」，南華半場追至28：34。

第3節進入「戲肉」，朱亮和余理洋連轟三分，葉耀邦亦攻入2分，助南華今場首度超前。東方由徐遠成的三分球「止血」，但南華步步進逼，朱亮再投三分，羅意庭亦搏得「and 1」，拉開6分差距。兩軍戰況激烈，葉耀邦籃底連取4分，徐遠成、梁嘉顯和朱亮各轟三分後，戰成52：52。其後雙方繼續拉鋸，南華的曾湛元展現牽引作用，剷入心臟地帶，助攻羅意庭三分得手，南華第3節領先60：57。

南華決勝節愈戰愈勇，葉耀邦在東方中鋒麥洛連頭上搶下防守籃板，助球隊大打快攻，曾湛元一記轉身上籃，老將羅意庭再轟三分，拉開至65：57。東方節奏大亂，得分主力基拔此節僅得2分，徐遠成最後一擊失敗後，南華最終以75：73險勝。