蓋帝斯狂轟40分20籃板　滿貫狠挫永倫

周二（8日）男子高級組銀牌，滿貫對永倫火藥味十足，面對漫天噓聲，滿貫洋將蓋帝斯用行動回應，全場狂轟40分20籃板，帶領「綠軍」以89：82擊敗永倫。

滿貫和永倫上季五次交手，滿貫全勝。兩隊今季變動頗大，前者羅致中鋒蓋帝斯，後者找來前鋒查雲希爾，「得分機器」泰那轉為本地球員。

老對手重逢，滿貫一哥蔡再懃高掛免戰牌，但陣容深度充足，蓋帝斯強攻籃下，葉俊傑、蕭瑋耀和張偉康點點開花。永倫靠泰那支撐大局，他單節攻入12分，咬緊20：23。泰那繼續搶分，新兵陳可鈐和韓天次內外開弓，永倫一度反超前33：31。但李琪挺身而出，轟入兩球三分，加上蓋帝斯肆虐禁區，滿貫半場領先51：46。

身高2米10的蓋帝斯，在籃下如入無人之境，在文俊傑頭上博得「and1」後，激動咆哮，引發口角和漫天噓聲。他穩穩射入罰球，對觀眾比出「噓」的手勢，領先68：62進入決勝節。泰那射入「corner 3」，球迷開心不過一會，蓋帝斯展現全能身手，也回敬一球三分。雙方一路拉鋸，永倫一度追平74：74，但李琪成為攔路虎，在兩分鐘內轟入8分，重新拉開比分，蓋帝斯再送上致命一擊，滿貫以89：82解決對手，將於8月22日硬撼南華。至於永倫將落到負方再戰，下仗與康仁福建爭復活。

蓋帝斯全場33投17中，狂轟40分20籃板4助攻4偷波；李琪三分8投4中，攻入19分；葉俊傑取得10分。永倫方面，泰那攻入28分，希爾取得「雙雙」21分11籃板。