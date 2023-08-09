車仔連環不幸　尼干古長抖　轉會造假或扣分

英超仲有3日就開咧，志切重振雄風嘅車路士臨開波出現連環不幸事件。早前熱身賽受傷嘅法國神鋒尼干古，周二(8日)做手術治療左膝傷患，官方聲明指佢要休息「一段長時間」，消息透露尼干古至少要抖4個月，希望可以喺聖誕節復出；另外，車路士涉嫌喺轉會市場用違法手段進行交易，面臨英格蘭足總調查，有可能會被扣分。

尼干古喺早前美國之旅對多蒙特嘅熱身賽受傷，原本以為用保守療法可以令佢提前復出，但最終都要做手術，據《The Athletic》報道，尼干古完成手術後至少要抖16個星期先可以復操，而且需要更多時間回復狀態，估計最快要到聖誕節左右先可以上陣。

車路士今夏用5,200萬鎊(約5.2億港元)重金收購尼干古，佢受傷前喺4場熱身賽入3球，被視為解決球隊上季進攻乏力嘅人物，依家臨開咧前突然受傷，或令車路士要重新部署，傳聞「藍戰士」將考慮用盧卡古加錢，交換祖雲達斯前鋒杜辛華荷域，解決燃眉之急。

另外，多間英國傳媒報道，車路士涉嫌喺前班主阿布拉莫域管治期間，多次喺轉會交易中作出違規操作，包括向多間離岸公司支付幾百萬鎊，而呢啲款項並冇收錄喺財政報告入面，新班主保利上任後發現帳目出現問題，主動向英格蘭足總、歐洲足協等申報，消息指英格蘭足總將會作出調查。

今次調查同時包括車路士涉嫌向球員家屬支付巨款，丹麥報章《Politiken》喺2018年曾經爆出，車路士收購安達斯基斯坦臣嗰陣，以65萬鎊(約650萬港元)酬勞聘請佢爸爸做球探，當中懷疑有不誠實行為。如果英格蘭足總調查證明車路士違規，將會作出巨額罰款甚至扣分處罰。