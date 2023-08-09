哈利卡尼避戰等轉會　熱刺甘柏盃慘敗

周三(9日)凌晨甘柏盃，熱刺一度領先下作客2比4不敵巴塞隆拿，防守能力仍然令人擔心，不過球迷更加關心嘅係，王牌前鋒哈利卡尼今場未有上陣，據報佢正留喺倫敦就轉會進行談判，拜仁慕尼黑將會作出終極9,500萬鎊(約9.5億港元)開價搶人。

由於魯營球場重建，巴塞隆拿今仗首度喺「暫借主場」奧林匹克球場出戰，熱刺亦有哈利卡尼留喺英國傾轉會缺陣。巴塞隆拿控制戰局，3分鐘就由羅拔利雲度夫斯基窄位射入，不過熱刺之後把握2次機會，由奧利華史基普梅開二度，半場反超前2比1。

巴塞隆拿下半場加強壓力，熱刺頂到尾段突然崩潰，費倫托利斯81分鐘追成平手，安素法迪90分鐘快速入楔禁區射成3比2，補時階段艾沙蘇利再為巴塞隆拿錦上添花，最終贏4比2捧走甘柏盃。熱刺夏天4場熱身賽2勝2負，但場場都有失波合共失9球，防守能力令人擔憂。

至於今場未有隨隊嘅哈利卡尼，正參與拜仁慕尼黑正同熱刺終極談判，最新出價8,600萬鎊(約8.6億港元)被拒絕後，據報拜仁將作出終極一擊，出價9,500萬鎊希望熱刺放人，如果喺英超開鑼前未達成協議，拜仁同熱刺會正式終止談判。