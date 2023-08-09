小紅魔現身旺角場　港隊U18擺擂台迎曼聯U16

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「賽馬會足球精英匯」相隔5年再次舉辦，香港U18今晚於旺角大球場出擊，與英超勁旅曼聯U16梯隊作賽。一眾港隊小將迎來寶貴機會，相信會施展渾身解數，希望與客軍合演精彩賽事。（香港賽馬會青少年足球發展計劃Youtube & Fb、on.cc東網、睇體Fb及港台電視32周三晚8時直播）■圖／文：鄧文滔、林卓臻

港隊前鋒嚴天健（Lucas）指曼聯小將身體質素佔優，預期今晚惡戰難免，不過他提到部分港隊成員具備超聯經驗，盼藉此與對手周旋：「曼聯青年軍嘅中堅望落去都幾大隻，相信會令球隊幾難應付，好彩我哋唔少人踢過港超，入面好多後衞體格都唔錯，希望呢啲經驗可以幫我哋適應比賽強度。」此外，Lucas又盼望能一盡地主之誼，令對方對香港留下美好印象。

周子謙：唔會怯場縮後嚟踢

將以隊長身分帶領港隊U18出戰今次賽事的周子謙（Tim），透露自己其實是「魔迷」，今次能夠與「紅魔」梯隊交手，他形容是難能可貴的機會。兩軍賽前特別進行聯合訓練，Tim表示已經感受到對手實力強勁，但強調不會因此而怯場：「我知道曾訪港嘅曼聯青訓球員，有啲都已經踢緊英超，但唔會因為佢哋係曼聯球員就驚，唔會縮後嚟踢，會進取啲表現港隊踢法，如果因為怯場踢唔出自己嘅水準，就會浪費咗今次機會。」

至於繼2017及2018年後再次訪港的曼聯U16，今次大軍派出約20人，出戰兩場友賽，包括周六與香港青年聯賽選手隊交手，曾效力曼聯的科蘭也會以嘉賓身份現身。後者昨日公布20人決選名單，高銘浩和蕭政兩位新季升上東方一隊的小將榜上有名。

今晚賽事資料

入場時間：6:00pm

開幕儀式：7:45pm

開賽時間：8:00pm

出席名宿：科蘭

門票：費用全免，早前已全數換領完畢

*設有獎攤位遊戲及不同「打卡位」