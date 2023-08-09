闊別3年半復出！禾絲妮雅琪輕鬆獲首勝

「丹麥甜心」禾絲妮雅琪自2020年退隱網壇後，於周二復出爭逐加拿大公開賽，並迎來1296日之後的首勝，以直落兩盤輕取對手，賽後笑容滿面的她:「感覺好正！」

這位33歲已是兩孩之母的前世界「一姐」，穿上湖水藍的戰裙出戰，面對外圍賽出線的澳洲女將 Kimberly Birrell未有受到太大考驗，最終以直落兩盤6比2取勝，成功躋身次圈，將面對溫網冠軍捷克的禾杜蘇娃或埃及Mayar Sherif的勝方。

退役3年半復出即贏波的「禾琪」，賽後再現充滿陽光的笑容，「能夠重回這個奇妙的地方，出戰我的第一場比賽真在很開心，我很愛在蒙特利爾比賽。」今年6月「禾琪」就宣布會復出爭逐美網，而她過去在這個紐約大滿貫曾於2009年及2014年躋身決賽，賽會也公布向她發出外卡參賽。

禾絲妮雅琪3年前在澳網比賽後沒有再踏入賽場，而且分別於2021年誕下女兒Olivia及於2022年誕下兒子James，湊成「好」字。「禾琪」形容作為母親後的首勝「非常瘋狂」，並表示她的孩子們「現在正打瞌睡，實在太好了，我可以做一些治療及吃一點東西。」她還補充:「這是早點比賽的好處，下午我還有時間陪着他們。」