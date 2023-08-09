陳浩源四國賽奪銅：巴黎殘奧入場券9成9到手

東京奧運銅牌得主陳浩源剛在英國舉行的「四國殘疾人羽毛球國際賽2023」傳來喜訊，獲得一面男子WH2級單打銅牌，他在個人社交平台透露這面獎牌，已可肯定獲得明年巴黎殘奧的入場券。

比賽於8月2日至6日在英國錫菲上演，是次港隊一共派出5名運動員參賽。其中，出戰男子WH2級單打的陳浩源於小組賽兩戰兩勝且不失一局下晉級。8強面對來自法國的Thomas Jakobs，亦以21:13、21:12撃敗對手。在4強賽事中，陳浩源以5:21、16:21不敵奧運兼世界賽冠軍的頭號種子日本梶原大暉，雖敗猶榮，最終收獲一面銅牌。

賽後陳浩源在個人社交平台透露這面獎牌已令他可以穩奪2024年巴黎殘奧資格，「為大家帶黎一個好消息，隨住今次喺英國一級賽拎到銅牌，已經可以肯定自己拎到去巴黎殘奧嘅入場券。即係大家下年又可以幫我喺殘奧賽場打氣！」

他透露賽前遇上腰傷，一度擔心會有所影響，「之前因為條腰受咗傷，對自己都會有少少擔心，擔心自己訓練受影響。不過隨着巴黎殘奧入場券９成９到手，之後都可以諗多少少為巴黎作部署，可以聰明啲咁去訓練，去選擇比賽。希望傷患可以快啲好，可以以最好嘅精神面貌去參予我最後一屆嘅亞殘運同殘奧！」

至於男子SH6級單打賽事，一號種子的朱文佳同樣在小組賽取得兩連勝兼不失一局下晉級。八強面對美國選手Miles Krajewski，以兩局13:21落敗，遺憾出局。