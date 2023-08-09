世大運港隊凱旋返港　獎牌功臣展望亞運再闖高峰

香港代表團於成都世界大學生運動會贏得4金1銀7銅，創下歷屆最佳成績，獎牌榜排第16位，香港隊超過100名運動員，包括奪雙金「劍神」張家朗及女重金牌得主佘繕妡，今日（9日）凱旋而歸，香港政府於機場舉行歡迎儀式。

香港劍擊隊今屆賽事勇奪3金1銅，成為港隊贏得最多金牌之隊伍，女子重劍個人賽金牌得主佘繕妡表示，這是她踏入成人組別以來首個國際大賽獎牌，別具意義：「感覺好真實，這一年我好盡力訓練，特別是5月打完杜拜世界盃後，回來香港全職訓練，好辛苦，花了很長時間適應。今次能夠贏獎牌，付出的努力都得到回報。」

她透露，今次由米蘭飛到中國成都比賽，未及適應時差就要比賽，最終贏得金牌，全靠堅持：「只能靠意志一分分打。世大運是我未打過的比賽，贏了覺得好感動，給我很大信心和動力，繼續前進。」「佘佘」表示，回港後休息一至兩天，之後就會開始準備亞運：「上次亞運8強只輸一分，今次希望可以有突破。」

第3次出戰世大運的蔡俊彥今屆在團體及個人賽勇奪1金1銅，他坦言感到「釋懷」：「這塊獎牌之前覺得一定要贏到，但一直都贏不到，今次雖然生病，但比賽時沒想太多，反而表現更好，贏到獎牌好開心。今季一直沒有什麼成績，世大給予我信心，亞運個人賽會以獎牌為目標。」男子花劍隊連續於世錦賽和世大運贏得團體獎牌，蔡俊彥大讚隊友適時挺身而出，相信之後能以更強的團隊爭取亞運金牌：「見到他們的成長，作為隊友覺得好驕傲。花劍隊現在不是只有2、3人強，我們有6、7人都有能力隨時候命，有衝金牌的實力。」

香港網球隊連續3屆有獎牌「落袋」，混雙銅牌得主王康怡表示：「我覺得女雙有機會贏牌，難得可以和梁筠彤合作，只差一分就能晉級4強。這場失利其實好傷，但那天兩小時之後打混雙，很快就要收拾心情比賽，幸好沒有影響發揮。」她透露亞運將與張瑋桓合作戰女雙，而混雙將夥拍哥哥王康傑：「世大給我很大信心，3項比賽都好難忘，分別上了寶貴一課，希望亞運發揮更好。」