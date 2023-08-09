黃尹雋退賽風波　團體賽隊友：當下不知怎麼辦

成都世大運落幕，惟長跑好手黃尹雋的「退賽風波」持續發酵。香港代表團逾百人今日（9日）回港，原定與黃尹雋一起角逐男子半馬拉松的莊司暘，對其退賽感到錯愕：「當下不知怎麼辦，有點錯愕，賽前兩小時還在問『黃尹雋選手去咗邊』。」

黃尹雋原定與林穎璋和莊司暘角逐男子半馬拉松，3人成績合計團體成績。惟黃尹雋在網上表示，因選手村衛生欠佳和距離偏遠，未有隨團入住，改為租住酒店，結果被取消資格，也導致港隊缺席團體賽。

莊司暘直言錯愕：「團體賽一班人一起跑，比個人賽多一層意義。知道黃尹雋選手沒參賽，當下不知怎麼辦，有點錯愕。」莊司暘以31名完成個人賽，賽後出現輕微脫水，需要送院檢查。「我沒受太大影響，因為知道個人或團體賽，最重要都是做好自己。錯愕一定有，始終大家都想推動香港長跑。」

女子半馬代表羅映潮回應選手村問題，形容「體驗好好」：「照顧周到，住得舒服，膳食OK，交通都方便運動員比賽。」黃卓寧負傷完成半馬，她強調要珍惜代表香港的機會：「代表香港不是那麼容易，每一次機會都要好好珍惜，就算沒有100%的狀態，也要有100%的心態。」兩人認為經過世大運和這場「退賽風波」，田徑隊更加團結。

至於香港代表團團長麥美珠重申，運動員住選手村是必然：「當全團包括「世一」（張家朗）都住選手村，無理由他不住。」她續指，黃尹雋賽前一日才申請不住選手村，當時已向對方表明，若不住選手村會被取消資格，獲回覆「OK」。「他是代表團一員，我們全部人都是凌晨4點在選手村出發，包括我。」