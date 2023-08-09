重臨旺角大球場　科蘭親民與球迷互動

「賽馬會青少年足球精英匯」周三（9日）於旺角大球場，上演香港U18友賽曼聯U16，獲應邀出席擔任嘉賓的曼聯名宿科蘭，就成為場內一大焦點。這位烏拉圭球星賽前玩遊戲大騷腳法之餘，更不忘與現場球迷互動，表現得非常親民。

這位2010年世盃金球獎得主，職業生涯末段曾短暫效力傑志。今次以曼聯名宿身份重臨香江，擔任今年「賽馬會青少年足球精英匯」首場友賽嘉賓，他甫在旺角場現身，隨即引起眾多球迷歡呼。科蘭之後還繞球場1周，與不同球迷自拍，使氣氛更見高漲。

其後科蘭開賽前「騷哥利」，把皮球射入幾個在中圈位置的小門框，每當科蘭成功把皮球射入，球迷立即向這位名將送上掌聲。球員生涯曾代表傑志在旺角大球場征戰，科蘭今次以另一個身分重遊故地，他表示非常開心：「可以重臨過往比賽過嘅球場，係好美麗嘅一件事，我感受到球迷嘅熱情同愛，過去一段時間因為疫情關係，好難到處旅遊，希望下次可以好快再嚟香港。」

賽後科蘭認為今場比賽，對一班港隊小將而言是寶貴的經驗：「我覺得佢哋對住強隊曼聯表現得唔錯，見到港隊陣中有唔少具潛質球員，係需要踢多啲呢種比賽去吸取經驗。」這位經歷過輝煌職業生涯的烏拉圭名宿，就寄語一眾港隊小將要繼續努力，才能夠在職業球員路上取得成功。