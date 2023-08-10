曼聯簽馬古尼替身　4大獵物曝光！

英超勁旅曼聯喺開鑼前繼續換血計劃，周三(9日)正式答應以3,000萬鎊(約3億港元)賣哈利馬古尼去韋斯咸，領隊坦哈格隨即物色替補人選，據報球會已定出4大目標人物，包括拜仁慕尼黑嘅班捷文柏華特、利華古遜嘅塔蘇巴、尼斯嘅圖迪保同水晶宮嘅馬克古希。

英格蘭國腳哈利馬古尼上季失寵，今夏更被褫奪隊長職務，離隊係必然結局，Fabrizio Romano等證實曼聯周三已接納韋斯咸開價，送走哈利馬古尼後，曼聯只剩華拉尼、利辛度馬天尼斯同域陀連迪路夫3名常規中堅，所以「紅魔鬼」要即時展開收購中堅行動。

英國傳媒爆料，曼聯嘅中堅名單共4人，其中效力拜仁慕尼黑嘅班捷文柏華特被視為大熱門，曼聯喺今年1月已曾向佢招手，而呢位27歲球星同拜仁只剩1年合約，消息指拜仁只要收取2,600萬鎊(約2.6億港元)就會放人，可兼踢右閘嘅班捷文柏華特係18年世盃冠軍法國隊成員，如果順利加盟，將同華拉尼、利辛度馬天尼斯組成「世盃冠軍組合」。

其他目標方面，利華古遜嘅塔蘇巴同樣只剩1年合約，令曼聯有機可乘；尼斯嘅23歲中堅圖迪保近年大爆發，祖雲達斯曾對佢有興趣，但被尼斯3,500萬鎊(約3.5億港元)叫價嚇走；至於水晶宮嘅馬克古希係英格蘭新晉國腳，曼聯要簽佢將要付出高即轉會費，預料水晶宮叫價會接近5,000萬鎊(約5億港元)。