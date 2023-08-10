外流港將　頭槌開齋　茹子楠：等咗好耐

效力中超梅州客家的港將茹子楠，周二（8日）在對長春亞泰的聯賽，成功攻入今季「開齋波」，助球隊全取3分。賽後他表示十分興奮，同時他又提到在賽程密集下，擔心自己在10月為港隊出戰世盃外第一圈賽事時，狀態受到影響。

中超球隊梅州客家於第21輪賽事，與長春亞泰交手，港將茹子楠今仗續以正選右閘姿態上陣，40分鐘更在門前頭槌補中，攻入今季「開齋波」，兼帶領球隊以4比2獲勝。賽後「茹子」接受本報記者訪問，坦言十分興奮：「呢球開齋波等咗好耐，之前咁多輪其實自己都有好多落場同入波機會，但去到呢家先入到波，即使唔係一個好靚嘅入波，但都好開心。」梅州客家暫時以22分排第11位，僅領先降班區7分，「茹子」強調餘下9輪比賽「會當決賽去踢」，目標貢獻更多入球、助攻替球隊順利護級。

除此之外，港隊早前在亞盃外抽籤突然跌落第4檔次，需要由第一圈打起，與北丹爭取晉級，「茹子」表示會尊重亞洲足協的決定，並指對港隊而言或許屬於一件好事：「我哋嘅排名係咁樣，就要喺呢個檔次到踢，但唔緊要。向好嘅方面去諗，咁樣仲好啦，當係一場額外嘅比賽為『亞洲盃』備戰，畀我增加同隊友嘅默契。」惟第一圈賽事將在10月中展開，「茹子」擔心自身狀態或受到影響：「中超3、4日踢一場波，真係會比較疲累，基本上踢完一場就要做恢復，無咩機會練到波。同埋隻腳基本上冇休息過，都擔心會令自己大腿傷勢更加嚴重。」