港超聯　標準流浪辦季前祈福儀式　主場移師青衣

將於下周二（15日）出戰「亞冠盃」外圍賽的標準流浪，周四（10日）率先在九龍灣公園仿真草場進行季前祈福儀式，總監李輝立（Philip）確認球隊新季主場將移師青衣運動場，同時又指不反對將聯賽扼後至晚上6時舉行。

正積極備戰亞冠外的流浪，今早先於九龍灣公園仿真草場進行操練，惟內容相對簡單，以戰術訓練為主，當中正在跟操的黎培基、史提芬亦有現身，惟前中華台北代表隊成員蔡立靖卻未見蹤影。收操後球隊馬上影大合照，之後再舉行簡單拜神，以及切燒豬儀式，會長莫耀強亦有到場，更向職球員大派利是，氣氛相當開心。

標準流浪近年一直以斧山道運動場為主場，不過球隊總監李輝立今早卻確認，因該場草地質素太差，新季將移師青衣運動場：「康文署啲人又唔理你，淨係顧自己，啲草唔會剪好佢，投訴咗好多次都無用。青衣場地都ok嘅，比斧山道好，但兩隊波一齊用就要靠康文署保養，同埋競賽部賽程安排。」新季突然更改主場，或影響球迷的入座率，但Philip卻相信問題不大：「香港主客制有名無實，除咗區隊，球迷喺嚟睇就睇，同埋呢家票房共享，邊到主場都無所謂，不過青衣交通都方便。當然如果有重要比賽，對方想轉去旺角大球場踢，我都無所謂。」

除此之外，多名球員近日在炎熱天氣下作賽出現中暑現象，不少球隊紛紛提議將聯賽的比賽時間扼後至晚上6時，Philip對此表示並不反對：「6點波可以嘅，都係開一個鐘燈姐，錢有限，9月無咁熱再編返早啲囉，尤其係票房共享，大家都想用少啲錢。我哋多亞援問題唔大嘅，但外援就辛苦啲，所以我都要睇黑山前鋒適唔適應到，不過你踢職業足球嚟到就要接受，好多地方都會係咁。」

至於新加盟流浪的後衞李毅凱，則表示目前與球隊磨合得不錯：「同隊友夾得幾好，好似『均宜』、『嘉緯』以前一齊都做過隊友。兩位南韓後衞質素又好好，大家喺友賽都踢得唔錯。」「阿凱」又透露流浪或改踢3中堅陣式，對此他表示無任歡迎：「我自己都鍾意踢3中堅，可以發揮到我嘅優點，自己唔再係年輕球員，經驗都會比以前好，過去我都踢過『亞冠盃』，希望今次可以用經驗，幫到球隊爭取晉級。」過去3季皆在中國聯賽效力，今季回流的他續指對相隔多年，再於旺角大球場出戰感期待：「好耐無試過喺主場踢波，感受旺角場嘅球迷氣氛，希望今場踢得好，可以幫助球隊，又畀球迷睇到自己嘅表現。」