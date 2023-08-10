港超聯　北區簽入3位「00後」小將

港超新升班球隊北區足球會周四（10日）透過Facebook專頁，公布簽入李昀洛、蕭世充，以及陳鴻耀3名「00後」年輕新兵。

李昀洛及陳鴻耀同樣在場上司職翼鋒，前者現年18歲，2020/21球季曾為大埔在甲組聯賽上陣，其後轉會至晉峰青年軍，主要為球隊在超級青年聯賽中上陣。在代表隊方面，李昀洛亦曾入選過各級梯隊的集訓名單。後者曾效力多支本地球會青年軍，在場上司職右翼，過去主要在超級青年聯賽中上陣。在2021/22年球季效力東區時，陳鴻耀亦曾於甲組聯賽及甲組聯賽盃中上陣。

至於年僅16歲的蕭世充過去一直效力於傑志青年軍，為球會在各級青年聯賽中上陣，上季在預備組聯賽亦獲得兩次上陣機會。

【球員檔案】

李昀洛 Lee Wan Lok

出生日期：2005年2月5日（18歲）

位置：翼鋒

球衣號碼：75

在港曾效力球會：大埔、晉峰

陳鴻耀 Chan Hung Yiu

出生日期：2005年5月23日（18歲）

位置：翼鋒

球衣號碼：70

在港曾效力球會：南區、理文、東區、晉峰

蕭世充 Siu Sai Chung

出生日期：2006年12月5日（16歲）

位置：後衛

球衣號碼：33

在港曾效力球會：傑志