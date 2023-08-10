港超聯　東方球衣胸口商標獲7位數贊助

港超聯球隊東方周四（10日）召開記者會宣布虛擬貨幣XDAG的基金會，將會成為新球季球衣胸口商標贊助商，贊助額達港幣7位數，東方體育會副主席游永強認為，今次獲得贊助「證明球隊呢幾年嘅發展方向得到認同。」

東方是日聯同XDAG基金會舉行發布會，東方體育會主席鄭啟明、副主席游永強、足球隊主教練盧比度（Chino），葉鴻輝及梁振邦等4名一隊球員等皆有出席，鄭啟明及XDAG基金會代表陳友春在記招上完成簽約儀式後，一眾出席嘉賓拍攝大合照，活動便告圓滿結束。

東方體育會副主席游永強透露，XDAG基金會贊助佔班費約1成，他形容是次贊助對球市發出正面訊息：「好多人擔心，喺香港搞體育好難賺錢，要班主係咁注資先掂，但今次攞到贊助，證明如果球隊發展方向正確，係會有回報。」談到未來將於白石興建訓練基地，游永強稱有「技術問題」尚待政府解決，盼望待成功收地後約半年，便能投入運動，但他坦言足球隊未必能完全受惠，盼望另覓地方興建足球場：「如果講喺球場練波，呢個訓練中心對足球隊嘅幫助未必好大，但球員都可以使用健身室同醫療室等設施，不過有計劃之後搵其他地方起足球場。」

蘇格蘭外援賀爾日前出戰友賽時中暑送院，主教練盧比度慶幸球員已無大礙，謂賀爾暫時不會與球隊操練：「醫生話仲要多1個禮拜去觀察賀爾，所以佢可能下個禮拜先跟球隊練波，呢段時間佢會去健身室自己練住先。」東方季前從理文外借洛迪古斯，惟該西班牙前鋒前十字韌帶受傷，需養傷至少6個月，Chino指洛迪古斯周五（11日）會接受手術，希望他能盡快康復，季尾再為東方披甲。他又稱球隊現正努力尋找新前鋒，期望新援季初便能上陣。

XDAG基金會首次贊助運動隊伍，代表陳友春道基金會暫定贊助東方1季，他提到東方歷史悠久，去季成績亦相當不俗，相信球隊對年輕人以至體育界，皆有一定影響力，因此決定與對方合作，希望贊助東方後，能令大眾對XDAG的了解更深。