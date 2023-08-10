香港公開羽毛球錦標賽9月回歸　李卓耀力爭衞冕

闊別四年，香港公開羽毛球錦標賽將於9月12至17日假香港體育館舉行，吸引26個國家和地區、276個運動員參加。東道主香港派出13個球員，包括衞冕的李卓耀，他形容自己「野心大」，不只希望重返王座，更放眼巴黎奧運頒獎台。

香港公開羽毛球錦標賽因疫情停辦三年，終於回歸。賽事屬世界羽聯世界巡迴賽超級500系列，總獎金高達42萬美元，是歷年之冠，吸引26個國家和地區、276個運動員參加，包括世界球王安賽龍、中華台北球后戴資穎、日本球后山口茜和混雙組合渡邊勇大／東野有紗，星光熠熠。東道主香港派出13個球員，包括男單的伍家朗、李卓耀、混雙的鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔等。

李卓耀於2019年主場封王，大有機會進軍東京奧運，卻因疫情爆發，奧運積分賽接連取消，與人生首個奧運擦身而過。「今屆（香港站）和2019年情況相近，都是奧運積分周期，希望成功衞冕，幫補一下積分。」李卓耀說東奧已成過去，會全力爭取巴黎奧運資格，並放眼最高殊榮：「香港羽毛球沒拿過奧運獎牌，我的野心比較大，目標比較誇張，不只獎牌，更是金牌。大家都覺得安賽龍最勁，但他也有輸的時候，我夠膽想贏。」

目前伍家朗和李卓耀奧運積分排名11和13，只要在明年4月底維持前16，即可一起進軍奧運。李卓耀認為形勢良好，但賽程緊密，衍生新的課題：「我和家朗在11個星期內打了9個比賽，如今最重要的課題，不是研究打法，而是怎樣恢復、治療、鍛鍊體能。」他直言沒有充分時間準備杭州亞運，只能藉着實戰，提升狀態和信心。

馬來西亞名宿黃綜翰上月接任男單教練，頂替提前解約的黃達明。他首次公開亮相，稱伍家朗和李卓耀具備「國際水準」，但有幾點需要改善：「他們戰術成熟，對世界前20球手有一定應對，但需要改善體能。我希望作為輔助角色，有時他們在場上太專注，可以提醒、解鎖一些盲點。」他認為兩人攜手進軍奧運有一定挑戰，但只要把握高積分賽事，盡力打入8強，絕非不可能。

伍家朗表示與新教練磨合良好：「性格、打法、訓練和比賽氣氛，各方面都幾好，算重回正軌。」伍家朗曾奪得2016年香港公開賽冠軍，期待重返主場：「香港四年沒有國際賽，相信大家餓波已久，希望氣氛和打氣熱烈程度更勝從前。」

香港公開羽毛球錦標賽將於9月12至17日假香港體育館舉行，首日（外圍賽及男雙、女雙首圈賽事）免費憑票入場，之後票價由40至680元不等，於8月15日起在城市售票網發售。