英超5虎搶人才　發力挑戰藍月王朝

新一季英超將於香港時間周六凌晨開鑼，已經連續3季捧盃嘅曼城，上季更加橫掃球壇，囊括英超、英足盃、歐聯冠軍，榮登無敵「三冠王」，亦成為各路大軍狙擊目標。5大勢力阿仙奴、曼聯、利物浦、車路士、紐卡素紛紛大事增兵搶人才，力爭打破「藍月亮」霸權壟斷局面。

●阿仙奴年輕一代再升級

阿仙奴上季爭標「臨尾香」，兵源不足係致命傷，領隊阿迪達今夏搶購同市人才，包括用破球會紀錄1.05億鎊簽韋斯咸中場迪格蘭賴斯，以及6,500萬鎊羅致車路士嘅夏維斯，據報仲即將以2,800萬鎊買埋賓福特門將大衞拉耶，3個「倫敦兵」對英超已經非常熟悉，可以「即插即用」，為球隊提供寶貴嘅即時戰力。

阿仙奴球員普遍非常年輕，馬田奧迪加特、布卡約沙卡、加比爾馬天尼利、威廉沙列巴等主力，都係24歲或以下嘅青年才俊，經歷過上季衝刺嘅激烈戰鬥後，相信今季會再進一步成長，以阿仙奴目前嘅兵力同戰鬥力，絕對係曼城王朝嘅最大挑戰者。

●車路士大換血博翻身

車路士經歷上季班主保利亂咁買人，加上兩度易帥，最終只排第12位，令人失望。今夏搵來經驗豐富嘅「肥普」普捷天奴執教，為解財困一口氣送走尼高路簡迪、美臣蒙特、奧巴美揚、夏維斯、高華錫等高薪球員，簽入尼干古、尼高拉斯積遜、阿素迪沙斯等新星，貫徹年輕化路線。

睇番車仔近5仗熱身賽取得3勝2和，表現唔錯，「肥普」最耍家係逼搶打法，又擅於調教年輕球員，令車仔踢落活力四射，不過陣容變動咁大，完全係新埋班格局，需要時間磨合，而且頻有士哥嘅尼干古同多蒙特「拍跳」時，整傷膝部有排抖，對「肥普」部署點都有影響，季初難免會出現陣痛期，未必可立即翻身。

●曼聯前中後針對性補強

曼聯領隊坦哈格破舊立新，繼上季踢走巨星C朗後，今夏再有轟動之作，放走已效力12年嘅迪基亞，簽入昔日舊部奧拿拿，希望以呢位「出擊型門將」傳控技術，提升後場組織力，貫徹心目中最理想戰術，但奧拿拿太輕出，曾於早前熱身賽對朗斯，被對手半場起腳笠入，由佢鎮守大門，曼聯新一季肯定好有娛樂性。

重金收購新星賀蘭特

坦哈格亦針對缺乏中鋒嘅問題，重金收購阿特蘭大新星賀蘭特，呢位20歲丹麥國腳上季意甲僅入9球，被唔少球迷批評未夠班喺英超立足，但佢勝在年輕，潛力唔可以睇小。此外，曼聯收購車路士中場美臣蒙特同新隊長般奴費南迪斯組成中場雙核。紅魔鬼一條充滿侵略性嘅全新中軸線已經成形，以更進取踢法，誓要將曼市由藍變番紅。

●紅軍洗牌重用紐尼斯

利物浦經過上季大跌watt，今季痛定思痛大換血，清走中前場多名舊將包括占士米拿、拿比基達、阿歷士張伯倫及羅拔圖法明奴，另外隊長佐敦軒達臣同法賓奴難抵沙特挖角潮離隊，不過主帥高普早有收購目標，喺轉會市場順利簽入蘇保斯拉爾同阿歷斯麥亞里士打，陣容去蕪存菁。

紅軍喺季前熱身賽表現理想，特別係攻力回復銳利，近5仗全部攻入3球或以上，其中達雲紐尼斯3場入4球獲得重生，配合加普、穆罕默德沙拿、路爾斯戴亞斯同迪亞高祖達，新球季勢必重返爭標行列，再同曼城拗手瓜。

●紐卡素起飛再鍊過

自中東資金入主，紐卡素上季早已被認定可以擾亂英超秩序，雖然「喜鵲」喺擴軍過程唔算奢侈及明星化，於實幹型領隊艾迪侯域調教下，上季趕過利物浦、車路士及熱刺，成功崛起殺入前4，取得久違嘅歐聯入場券。

紐卡素上季成績咁好，好大原因係防守穩固，同曼城一樣，全季只係失咗33球，而且佢哋今夏增兵順利，已有AC米蘭中場辛度東拿利及李斯特城翼鋒哈維班尼斯加盟，加上安東尼哥頓於U21歐國盃助英格蘭奪冠，更當選賽事最佳球員，有望於新季上位，喺進攻力量進一步提升下，「喜鵲」仍然係一股不可低估嘅力量。