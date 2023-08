同場過關上周最高賠率勝出項目,第一位係「巴拿馬女足 vs 法國女足」,「巴拿馬女足首隊入球 & 法國女足淨勝[3]球或以上」,回報有30倍,但要估到巴拿馬第一隊入球真係有啲困難,所以冷得有道理。

除咗呢場,仲有3場並列第4位嘅女子世盃賽事,分別係「日本女足 vs 西班牙女足」嘅「日本女足勝 & 總入球多於[3.5]球」、「澳洲女足 vs 加拿大女足」嘅「澳洲女足半場及全場勝 & 全場總入球為[4]球」、「瑞士女足 vs 西班牙女足」嘅「半場總入球多於[2.5]球 & 全場總入球多於[5.5]球」,同為19倍,呢3場主要都係估大細,相對下唔算太難中。

第8、第10位同樣係女子世盃賽事,即係話上周最高賠率勝出項目,女子世盃包辦咗頭10位中嘅6個位,幾好路。依家女子世盃進入8強階段,大家要把握最後機會尋寶喇!