愛倫韋特：狂牛法定時間難食「橙」

兩支風格截然不同的球隊應該會合演一場扣人心弦的對碰，事關荷蘭體力化的足球將會硬撼西班牙自由流暢的足球。

荷蘭於晉級8強的路途當中，製造了一些出眾的演出，然而，我認為她們於16強以2比0擊敗南非一戰中，後防暴露了一定的空位出來。這支2019年女子世盃亞軍，後防由雲達嘉特及絲比絲領軍，經驗方面毋庸置疑，但她們將需要柏露華及艾絲美布吉絲一對翼衛球員作出支援，以應付西班牙將會派出多人進攻。

我認為，丹妮雲迪當及歌蓮倫也需要在中場交出最佳表現，以抗衡西班牙的攻勢，而經已有入球進帳的積兒洛特，特別要在死球攻勢的情況下，向對手製造威脅。

另一邊廂，西班牙16強階段以5比1淘汰瑞士晉級，贏得相當輕鬆。由於球隊擁相當具質素，我肯定一眾球員有信心於今屆賽事，可以首次帶領國家隊打入女子世盃4強。我認為邦瑪迪對瑞士時表現出色，個人更加梅開二度，我感到球隊的控球在腳進攻踢法也是以她為核心，所以她將會為荷蘭後防製造很多問題。

西班牙最令人感到欣慰之處，就是她們能夠在每一個位置取得入球。珍妮弗靴莫素、艾巴莉當杜及艾絲達干沙利絲全部都有能力取得入球，而我也十分有興趣想知道，究竟教練維爾達會否讓佩泰娜絲正選上陣。

我認為今場賽事將要鬥到加時階段，才能夠分出勝負，但由於狂牛女兵陣容方面較具質素，所以我預計她們最終將可擊敗橙衣兵團，殺入4強。