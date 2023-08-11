開咧前轉會瘋狂！3宗1億鎊交易連環爆！

新一季英超今晚正式展開，開咧前轉會市場突然風起雲湧，3宗價值高達1億鎊(約10億港元)嘅轉會連環爆！熱刺已答應拜仁慕尼黑1億鎊收購哈利卡尼，呢位英格蘭國腳將飛德國進行體測；另一邊曼城第2次出價買盧卡斯柏基達被韋斯咸拒絕，準備提高至接近1億鎊開價搶人；至於利物浦就盛傳以破英超轉會費紀錄價錢，簽入中場摩西斯卡些度。

擾攘多年嘅哈利卡尼轉會終於步入結局，拜仁終於出到熱刺要求嘅1億鎊轉會費，雖然哈利卡尼一度猶豫係咪轉會，但權威記者Ornstein周五(11日)爆料，哈利卡尼已同拜仁傾擔4年合約，並獲熱刺開綠燈飛去德國做體測兼簽約，據聞周薪高達41.5萬鎊(約415萬港元)，哈利卡尼轉戰德甲，好大機會拎到足球生涯首個冠軍。

熱刺臨開咧放走主力，「3冠王」曼城就繼續增兵，據《曼徹斯特晚報》報道，曼城第2次開價8,400萬鎊(約8.4億港元)收購盧卡斯柏基達，被韋斯咸一口拒絕，不過雙方仍然繼續斟介，該巴西國腳亦表明希望轉投曼城，巴西媒體指韋斯咸索價接近1億鎊，曼城領隊哥迪奧拿喺開鑼戰記者就拒絕評論：「我可以答基爾獲加嘅事，但唔會講柏基達，佢係韋斯咸球員。」

另一轉會主角摩西斯卡些度亦將有着落，英國多間傳媒報道，利物浦突然出手截劫呢個車路士目標，轉會專家Fabrizio Romano證實「紅軍」已向白禮頓正式開價，價格遠高於車路士最後開價嘅8,000萬鎊(約8億港元)，《talksport》更指轉會費可能打破安素費南迪斯嘅英超紀錄(1.07億鎊)，早前罷操嘅摩西斯卡些度已飛倫敦等待最後結果。