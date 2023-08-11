奧夢教練備戰亞運　學生支持成動力

【特約報道】港協暨奧委會「奧夢成真」主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助展開的賽馬會「奧翔」計劃，派出現役和退役運動員到本地中學推廣體育及奧林匹克價值，發掘具運動潛質的中學生加以培訓。杭州亞運將於9月23日開幕，4位現役及前亞運代表兼「奧夢成真」教練，藉着到校分享，希望為學生們帶來啟發。

為期3年的賽馬會「奧翔」計劃—奧翔之旅於2021年9月展開，除了為學生提供訓練機會，發展運動潛能，更為計劃退役和退役運動員提供就業機會和在職培訓，將其知識和經驗薪火相傳。香港霹靂舞代表B-Boy Think（曾子驊）是其中一位即將出戰杭州亞運的教練，他以奧夢成真運動專項教練身份，將霹靂舞推廣到學校，喜見獲大眾接受：「霹靂舞以前給人的印象是壞孩子才會參與，前幾年更愈來愈少人玩，開始出現『斷層』，如今我最希望讓更多家長和小朋友都接受Breaking。」

堅持就會看到將來

B-Boy Think指出，透過學校推廣讓學生接觸不同運動，及早選擇適合的運動發展：「其實6歲以上就可以開始學（霹靂舞），最令我驚喜的是不少學生都覺得好玩，他們都會想挑戰高難度動作，滿足感很大。」今年是B-Boy Think習舞第17年，他最想向學生帶出一個訊息：「我們常說：每日一小步，將來一大步。不要輕易放棄，堅持多一步就會見到將來。」今屆亞運新增電子競技和霹靂舞，現時全職訓練的B-Boy Think早前在香港霹靂舞代表隊選拔賽連贏兩站，他表示相當期待亞運：「我全職跳舞近一年，想為奧運『博一博』。整件事好熱血，希望隊內的火也可以再強一點！至於亞運，我的最大目標是4強，為港隊爭取資助。」

分享點滴為港隊集氣

另一「奧夢」教練、香港女子壘球代表陳燕瑜曾出戰上屆雅加達亞運，她說：「上屆是港隊歷來首次出戰亞運，雖然未能取得勝仗，但對我們來說已經好大成就。」她透露，港隊早前請來曾奪2008年奧運金牌的日籍客席教練助拳，目前備戰情況不俗：「4月亞洲盃我們取得第6名，前5名都是職業隊，希望透過更多集訓和友賽，為快將展開的亞運累積實戰經驗。」

經常到學校推廣壘球的陳燕瑜教練指出，學生的支持成為她的推動力：「除了實際上做教練可幫補收入，每課我都會和學生分享接下來有甚麼港隊比賽，期望更多人關注代表隊，為他們『集氣』。」

前亞運代表寄語：享受舞台盡情發揮！

4年一度的亞運會是很多香港運動員的奮鬥目標，曾出戰2014年仁川亞運的奧夢成真督導（行動）教練何賢藝（Angel）以過來人身份分享她的故事。「那年我很努力，拿到兩張亞運入場券，可惜反而因為兼顧兩項，表現未如理想，對我來說上了寶貴一課。」何賢藝寄語一眾後輩不要局限自己，在亞運舞台放膽演出：「全力以赴，超越自己，最重要是『對得住』自己，不要留下遺憾。」其實，Angel在26歲那年才開始接觸獨木舟，最後能在亞洲賽奪得佳績，走上亞運舞台，證明了「有心不會遲」。

挫折中學習更可貴

退役後，Angel加入「奧夢成真」計劃，近年亦由兼職教練轉任全職的奧夢成真督導（行動）教練，以豐富教學經驗支援前線工作的教練，薪火相傳：「退役後曾有一段迷惘期，但奧夢給予很多支援，讓我確立做教練的方向，希望以興趣行先，吸引更多學生接觸運動。」

同為督導（行動）教練的香港前籃球代表梁民熊（Bear）同樣認為，運動員出戰亞運應該好好享受，盡情發揮：「我以往帶着享受和學習的心態出戰亞運，挑戰不同國家時，更想擴闊視野，學習他們強的地方。」現效力甲一晉裕的他身兼籃球員和奧夢成真教練，為退役鋪路：「我很想透過計劃接觸更多層面的小朋友，傳承運動員刻苦、不怕困難的精神，想他們接觸運動之後，面對逆境時可以『硬淨點』。其實輸一場也不等於失敗，學懂面對失敗、從中學習更為可貴。」