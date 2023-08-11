愛倫韋特：大和撫子高貴「典」雅

今屆女子世盃到目前為止，我認為日本看來是最強的球隊，但她們在8強惡鬥瑞典時，將會迎來不一樣的考驗。

大和撫子於16強以3比1擊敗挪威中表現出眾，踢法直接，球隊能夠快速地將作出搓傳，以及找到對方防守的空位。我感到這個體系最重要的一員是長谷川唯，她將需要再次跟遠藤純交出穩固的表現，協助日本對瑞典時控制中場。

另外，宮澤日向由第1場分組賽開始已經相當具威脅，這位23歲球員於今屆賽事經已取得5個入球，將希望今仗可以再有入球進帳，帶領日本殺入最後4強。然而，瑞典上一圈在互射12碼之下，成功淘汰衛冕冠軍美國而進入今場8強戰，所以她們將會信心十足。但要留意的是，她們經歷了超過120分鐘的激戰後，或多或少會感到疲倦。

我相信瑞典今場賽事的關鍵在於不可以讓日本找到自己的比賽節奏，正因如此，我預期安祖戴侯及艾蓮魯賓遜一對中場球員要緊迫日本的球員，以防止對方控制戰局。另外，瑪達蓮娜艾歷臣及伊莉絲迪特一對中堅定要確保後防表現緊密，我預期門將施絲拉梅蘇域繼上仗協助球隊險勝美國後，今場比賽要再度交出突出表現才可。

日本將要應付瑞典的體力化足球，以及對方於死球攻勢時產生的威脅，不過，我相信大和撫子今場比賽將可取得大部份的控球權，並成功擊敗瑞典，昂然晉級4強。