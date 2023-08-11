港超聯　踏入10周年　8.19揭幕戰傑志鬥大埔　

踏入10周年的港超聯，周五（11日）舉行季前發布會，確認2023至24球季首場賽事將於8月19揭幕，由上屆冠軍傑志於主場旺角大球場面對大埔。至於3項盃賽「足總盃」、「高級組銀牌賽」及「賽馬會菁英盃」的賽程，足總將稍後再作公布。

足總是日在香港足球會舉行季前發布會，並邀請各支球隊代表參與，更同時公布了港超聯10周年特別徵章。新一季港超聯繼續由中銀人壽冠名贊助，由11支球隊上演雙循環賽事，揭幕戰在本月19日舉行，上屆冠軍傑志將於下午4時坐鎮旺角大球場迎戰大埔，同日晚上6時30分則由晉峰在主場青衣運動場，惡鬥新升班球隊均業北區，而首周港會將會輪空。至於煞科日，5場賽事會同時進行，其中傑志對理文一仗，暫定在旺角大球場上演。值得一提，8月份比賽的開賽時間，將全部改為下午4時及6時半，以保障球員安全。

港超聯今季將引入視像助理裁判（VAR），但足總代表透露會押後至第3周賽事才採用，同時各隊在主場獲安排使用VAR執法的場數亦並非一致：「根據FIFA規例，開賽前3、4日要審核個場，咁就變咗依家一定要推後，第一場用係9月2號冠忠南區對港會，喺香港仔運動場。而今年喺主場用VAR平均每隊有7場、有啲球隊就6或者8，會再同各支港超球隊商討。」

除此之外，今季賽程直至開賽前一周才公布，較以往遲，同時更傳出編排賽程時，出現多項低級失誤，包括有球隊一日踢兩場，對此足總代表亦有作出回應：「其實1、2個月前已經開始排緊賽程，但今年北區差唔多7月先申請升班，都有啲困難，而幾位資深員工又離開得比較急，所以走之前都未完成。（賽程編排）我就唔評論，唔知點解份嘢會出街，同埋都要尊重同事。」

【首周賽程】

8月19日

下午4時

傑志 對 大埔 旺角大球場

晚上6時30分

晉峰 對 均業北區 青衣運動場

8月20日

下午4時

深水埗 對 冠忠南區 深水埗運動場

下午4時

東方 對 香港U23 旺角大球場

晚上6時30分

標準流浪 對 理文 青衣運動場