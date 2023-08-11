港超聯　林嘉緯顏樂楓盼球圈繼續成長

港超聯本季進入10周年，足總周五（11日）舉行季前記招，其中分別代表標準流浪和理文亮相的林嘉緯及顏樂楓，皆認為近10年的經歷意義非凡，「嘉緯」更表示：「大家作為球員，都要為自己嘅努力感到驕傲。」

本季港超聯將於下周六（19日）開鑼，開幕戰由傑志坐鎮旺角大球場對大埔，主辦單位邀請兩隊主教練朱志光和李志堅上前接受訪問，並列出兩人分別帶領球隊奪得港超冠軍的照片，他指每次奪得冠軍後，壓力都會不斷增加，以致難以入睡，後來才逐漸想通：「我只會諗球員踢得好唔好，或者場波多唔多人睇，贏輸反而係次要。」

至於「堅Sir」被問到聯賽首仗對傑志的展望時，就大展幽默一面，引來全場大笑，他笑言：「傑志戰力比我哋好，所以可能會踢得保守啲，但有咩殺手鐧就唔會講住！」「朱Sir」就表示已與「堅Sir」交手多次，指對方能給予自己一定壓力，屆時必定小心應付。

其後主辦方再邀請林嘉緯和顏樂楓發言，並分別列出「嘉緯」第250次為「藍鳥」上陣，以及顏樂楓攻入首個港超入球的照片。他們異口同聲道兩張相片皆意義非凡，當中「嘉緯」謂能夠香港代表同一支球隊出戰超過200場，並在球圈建立地位實屬不易：「喺香港要幫一隊波踢咁多場，絕對唔係容易嘅事，所以大家作為球員，都要為自己嘅努力感到驕傲。」

理文及標準流浪將於「亞冠盃」外圍賽首圈分別對峇里聯和海防FC，顏樂楓指球隊已提升至接近最佳狀態，盼望為港爭光：「大家狀態已經谷到七七八八，依家最緊要係全部人保持健康去踢呢場波，同埋雖然『亞冠盃』係球會級賽事，但始終係代表香港出去踢，所以代表性同踢港隊一樣咁重要。」「嘉緯」就認為球隊實力有所上升，有力爭勝。

同樣出席記招的大埔門將謝家榮，在今年年初逐漸得到更多上陣機會，其後更有機會為「大港腳」披甲，因此他形容去季為職業生涯，其中1個最重要的球季。「家榮」又稱自己已是隊中其中1名經驗較多的球員，盼望能承擔更多責任：「上年一開頭都冇呢種感覺，但上季表現都算唔錯，所以希望承擔多啲責任，帶領球隊踢得更好。」