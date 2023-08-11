祖高爾：師徒對決哥迪奧拿技高一籌

23/24球季英超在周五晚正式展開，一場精彩的師徒對決將會在鎂光燈下上演。

般尼領隊高柏尼在曼城球迷心目中，固然擁有崇高地位，但我相信他們會希望愛隊在面對這位前曼城隊長及傳奇人物領軍的球隊時能取得勝利，我也認為曼城將會旗開得勝。

般尼今季將會變得相當有趣，而且值得欣賞。般尼以往由戴治領軍，大家都習以為常他們是一支舊式風格的球隊，但現已一去不返。去季高柏尼走馬上任後，徹底改革球隊的文化、比賽風格和態度，結果他們在英冠脫穎而出，輕鬆升班。惟諷刺的是，我認為如果他們今場想從曼城身上偷雞搶分，便需要沿用戴治的一些守舊戰術。

徒弟高柏尼已經建立了一支沒有超級巨星、陣容實而不華的球隊，但如果他們試圖與曼城的超級巨星直接正面交鋒，等同自毁長城。我的建議是他們應在對方主導控球權的情況下，努力走動遮線補位，及堵塞曼城的致命傳球路線，從而令曼城難以撕破其低位防守，然後把握機會打反擊。在曼城對上兩場正式比賽中，阿仙奴和國際米蘭就在這方面作出了正確示範。

至於高柏尼的師傅哥迪奧拿，從他於社區盾的賽後記者會上，見到他對於在溫布萊不敵阿仙奴而感到憤怒，這也令我對般尼的處境更憂心。

接下來這場對決，也是哥迪奧拿再一次向世人證明，他的風格如何影響阿迪達和高柏尼等新一代教頭，同時也如何改變了英格蘭的足球哲學。我預計在周五的比賽上，他的球隊會變陣出擊，菲爾科頓和奇雲迪布尼料會正選登場，皆因他們二人在之前的社區盾，下半場後備登場即改變了球隊的形勢。而這兩位球員的盤球及一剎那施展魔法的能力，可能是球隊在開鑼戰的贏波關鍵。

另外，其射手夏蘭特在曼城近6場正式比賽中皆沒有入球，故我認為今場他會十分渴望打破入球荒，以震撼的方式來展開新一季英超。我深信，他將會取得士哥。

無論般尼採用哪一種策略應對，藍月亮都將擁有足夠的實力化解，最終擊敗對手，順利打開勝門。