英超今晚開鑼　曼城半W搶頭威

新一季英超今晚開鑼，揭幕戰爆發師徒對決，新升班嘅般尼迎戰「3冠王」曼城，般尼主帥高柏尼係前曼城隊長，同曼城領隊哥迪奧拿屬師徒關係，般尼嘅傳控打法亦來自哥帥，但質素高下立見，近8次交手曼城全部半場已經領先，半場客勝值得捧場。（Now 621周六凌晨3時直播）

般尼前季降班後由高柏尼接手執教，上季破英冠紀錄提前7輪確定升班資格，最終以46戰29勝14和3負101分嘅超強成績奪冠升班。

般尼球員經驗淺

般尼靠傳控打法橫掃各隊，今夏積極增兵，主要收購多屬成長型球員，包括曼城門將占士查科特、中場岩度利及中堅佐敦拜耶等，呢班球員經驗尚淺，即時戰力只屬一般。

曼城今夏有根度簡、馬列斯離隊，簽入高華錫及加華度爾，「3冠王」班底艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼、基亞利殊、洛迪卡斯簡迪等仍然保留，球隊上仗因超長補時畀阿仙奴逼和，互射12碼輸波而失落社區盾，哥帥對補時新例極度不滿，為免聯賽再有意外，今仗勢必盡早取得領先。

近8次對賽贏晒

「藍月亮」近8次對住般尼贏晒之餘，全部都能夠喺半場領先，包括上屆英足盃首次師徒對決豪贈般尼6蛋，半場已領先兩球，今仗半場客勝穩開。