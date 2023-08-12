曼城延續3冠氣勢　夏蘭特起孖3比0炒般尼

23/24球季英超周六(12日)凌晨開鑼，上季「3冠王」曼城延續勇態，作客3比0大炒新升班嘅般尼。曼城今場一切照舊，艾寧夏蘭特只係用185秒就打開今季入球之門，最終射入2球成為贏波最大功臣，不過半場期間發生有趣一幕，領隊哥迪奧拿當眾捉住艾寧夏蘭特狂鬧，更嬲到用手拍打直播鏡頭，對球隊有極高要求。

曼城新季第1擊用番上季人腳，2名新加盟球員高華錫同加華度爾先任後備，夾慣夾熟嘅曼城果然勁快入局，4分鐘就由艾寧夏蘭特接應傳中第1時間射入，呢位挪威前鋒36分鐘再次妙射遠柱死角，協助曼城半場領先2比0。連埋今場在內，艾寧夏蘭特連續4季聯賽(德甲/英超)第1場都梅開二度，堪稱係「開咧王」。

雖然踢45分鐘已經入2球，不過半場期間哥迪奧拿仍火氣十足，走入場內「教訓」艾寧夏蘭特，現場收音只係錄得哥迪奧拿鬧：「你最後3分鐘完全唔跑，最後1分鐘我哋要用長波，件事完全相反...」。哥帥之後更將追住佢哋嘅鏡頭一手拍開，火氣十足。曼城下半場保持警惕，75分鐘再由洛迪卡斯簡迪入波埋齋，開鑼戰大勝3比0完場。

艾寧夏蘭特賽後亦認衰仔：「我嘗試每刻保持集中，所以我經常話跟哥迪奧拿學嘢係樂事，我仍然好後生，冇人比哥迪奧拿教得更好，無論如何今場都係非常好嘅第1擊。」曼城周中會踢歐超盃對西維爾，次輪聯賽就會主場迎戰紐卡素。