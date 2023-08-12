小紅魔冀乘勢追擊！香港青年聯隊VS曼聯U16

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「賽馬會青少年足球精英匯」周六（12日）舉行第2場友賽，由香港青年聯賽選手隊在旺角大球場對曼聯U16。曼聯U16上場3球擊敗香港U18，展示出眾天賦，一眾青年聯小將定必好好把握今次學習機會，奮力一戰。（香港賽馬會青少年足球發展計劃Youtube & FB、on.cc東網、睇體FB和港台電視32周六下午5時直播）

青年聯門將張立衡（Lucas）早前代表香港U15到泰國集訓並進行3場友賽，助球隊取得2勝1和，包括分別以3比0和3比2，擊敗泰國U15和春武里U15，他指對手的比賽節奏較快，盼望習慣回港後能維持表演，提升本地賽事質素。談到將與曼聯U16交手，Lucas指「紅魔鬼」是世界上其中1間大球會，形容「1世可能得1次機會對住咁強嘅對手」，亦希望令對方感受香港文化：「我諗對兩隊嚟講，呢場波都係好好嘅學習機會，而且曼聯好少到香港比賽，所以好想令佢哋感到呢度啲文化。」

至於來季將升上東方一隊的射手高銘浩，稱會盡力在是役交出好表現，在球迷教練面前證明實力：「無論對手係幾咁強，我都只會專注做好自己，因為場波咁多人入場，就更加要將最好嘅一面，比球迷同教練睇。」

小紅魔日前在旺角場3比0擊敗香港U18，當中翼鋒賓迪圖多次在邊路過關斬將，賽後當選MVP，演出引來不少觀眾掌聲，周六與青年聯交手，相信激戰可期。