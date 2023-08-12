起動狂熱電競盃2023 溫浚軒Sunset Ravens奪魁

今年暑假7至8月期間，於青年廣場舉辦的「YS學園節2023」，以「開啓！我的101種SSR級角色」作爲主題。青年廣場相信每位青年人都有獨特的「SSR（Superior Super Rare）級」角色，擁有專屬的個性和才華。作為青年節@HK的亮點活動，「YS學園節2023」不僅延續首屆大受歡迎的街舞、動漫和Cosplay等元素，更加入了電競比賽作為嶄新活動，鼓勵青年人發揮所長，呈現多元潛能及青春活力。

「起動狂熱電競盃 2023」以時下熱門網上電競遊戲《英雄聯盟》及《FIFA 23》進行競賽，乃全新的青年電競界盛事。初賽於7月在線上舉行，入選決賽的選手在獲得《英雄聯盟》專業導師蔡兆倫和曾嘉杰(Kirt) ，以及《FIFA 2023》專業導師程添霖(William)的職業級訓練和指導後，並於本月5及6日進行決賽。

經過多輪比賽後，「起動狂熱電競盃2023」《FIFA 23》和《英雄聯盟》賽事的冠軍分別是溫浚軒和Sunset Ravens。決賽當日（8月6日）他們分別與受邀的FIFA職業選手莫子龍及深圳NIP LPL職業戰隊上演友誼賽，交流比賽心得。