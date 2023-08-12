【英超】新兵對辦　阿仙奴迎森林大有睇頭

今季大事增兵嘅阿仙奴，新球季第一擊主場迎戰諾定咸森林。「兵工廠」以冠軍為目標，多名新兵表現對辦，季前熱身亦操起狀態，開鑼前先贏曼城捧社區盾振軍心，今仗主場出擊必狂轟猛炸；森林陣容頭重尾輕，博3.5球入球大係最佳選擇。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

阿仙奴上季爭標功虧一簣，夏天積極買人捲土重來，夏維斯、迪格蘭賴斯同祖利安添巴先後來投，3名新兵喺季前熱身賽有唔錯表現，迅速融入球隊踢法，阿仙奴近3場賽事先以5比3大破巴塞隆拿，再喺酋長盃同社區盾射贏12碼捧盃，球員狀態同士氣都有明顯提升。

阿仙奴喺酋長球場威力驚人，往往以凌厲進攻輾壓對手，上季19仗聯賽主場，有14次總入球開4球或以上，馬田奧迪加特、加比爾馬天尼利、布卡約沙卡、李安度杜沙特等均具備數胡能力，火力不庸置疑。不過阿仙奴近4場賽事都有失波，防守唔算好穩陣，同樣有失球危險。

另邊廂，森林上季僅僅護級成功，今季引入瑞典新星艾蘭加，配合艾禾尼爾、基斯活特、基比斯韋特等攻擊好手，進攻力有睇頭，可惜防守未有提升，巴西中堅菲臘比蒙達里奧亦告受傷，佢哋上季作客阿仙奴慘吞5蛋，今場好大機會再演入球騷。

直播表

周六 6:00pm 韓職 全北汽車 對 水原藍翼

無線myTV Super

周六 6:30pm 女世盃 英格蘭女足 對 哥倫比亞女足

now 630

周六 7:30pm 英超 阿仙奴 對 諾定咸森林

now 621/611

周六 9:00pm 法乙 羅德茲 對 聖伊天

now 639

周六 10:00pm 英超 白禮頓 對 盧頓

now 621

周六 10:00pm 英超 愛華頓 對 富咸

now 622

周六 10:00pm 英超 般尼茅夫 對 韋斯咸

now 623

周六 10:00pm 英超 錫菲聯 對 水晶宮

now 624

周六 10:30pm 荷甲 燕豪芬 對 烏德勒支

無線myTV Super

周六 11:00pm 西甲 皇家蘇斯達 對 基羅納

now 632

周六 11:00pm 法甲 馬賽 對 蘭斯

now 639

周日 0:00am 德乙 比勒費爾德 對 波琴

HOY TV 77

周日 0:30am 英超 紐卡素 對 阿士東維拉

now 621

周日 1:30am 西甲 拉斯彭馬斯 對 馬略卡

now 632

周日 2:00am 荷甲 阿積士 對 荷華高斯

無線myTV Super

周日 3:00am 法甲 巴黎聖日耳門 對 羅連安特

now 639

周日 3:30am 西甲 畢爾包 對 皇家馬德里

now 632