受李慧詩啟發復出　施寶盛捷克世界賽勇奪第4

「Super Ball 花式足球世界賽2023」8月6至11日於捷克布拉格舉行，香港代表施寶盛於個人表演項目成功晉級總決賽，最終以第4名完成，創個人歷來最佳成績。

香港有9名選手出戰「Super Ball 花式足球世界賽2023」，其中施寶盛出戰個人表演項目，以42分殺入世界5強總決賽。施寶盛今次以南韓人氣劇集《魷魚遊戲》造型出戰，表演當中亦加入不少該劇的元素，最終他以第4名完成。至於初賽第1名的美國選手Nick Seyda總決賽出現失誤跌落第5，日本的AKI最後贏得冠軍。

曾於花式足球世界盃上海站勇奪冠軍的施寶盛疫情期間一度考慮淡出賽場，但受到「牛下女車神」李慧詩啟發，今年正式復出參賽：「2021奧運見到李慧詩比賽，自己感到非常慚愧。其實只要還有能力、一口氣，應該盡全力做自己想做的事，不要令自己後悔，人生本應如此。」

35歲的施寶盛5年後再戰捷克世界賽，更首次晉級最後5強，可惜最後因緊張而失準，留下遺憾，賽後他表示失望：「這個賽事是自己人生中最高的舞台，比以往的分站賽、地區冠軍難數十倍，要形容此賽事是花式足球界的奧運不足為過，可惜是自己總決賽表現未如理想，比初賽時顯得更為緊張，決賽中出現了不少平時不會有的失誤。」

最終他在24名選手中得第4名，他感謝各方好友對香港花式足球的支持：「可能和《魷魚遊戲》一樣，不可能每個人都是贏家，但只有拼盡全力，才能無愧於心。」