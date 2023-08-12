愛倫韋特：哥倫比亞法定時間可困「獅」

雖然哥倫比亞是在今屆女子世盃8強隊伍之中，國際足協世界排名最低的一隊，但我認為她們將會令英格蘭陷於苦戰。

這支南美球隊於16強對今屆賽事未失一球的牙買加時，使出了九牛二虎之力，最終憑隊長烏絲美的妙絕入球，成功協助球隊以1比0勝出而晉級。

我相信由18歲的蓮達卡絲杜，聯同莉絲山杜絲及踢法乖巧的美娜拉美妮絲組成鋒線，乃哥倫比亞最強之處。她們串連得相當好，同時亦能夠以速度，以及個人技術作出突破，所以英格蘭的美莉白萊、阿歷絲格蓮活及其他守衛，定要小心提防這個危險的進攻鐵三角組合。

另一位年僅18歲的安娜古絲雯於防線上也表現出色，正正是這位左閘球員一記恰到好處的傳中球，才能令烏絲美攻入奠勝球，成功帶領球隊首次打入女子世盃8強。

我肯定，英格蘭從互射12碼中險勝尼日利亞的比賽中，上了寶貴的一課。對我來講，尼日利亞是表現較佳的一隊，但英格蘭展示出不屈不撓的團結精神，並憑較為豐富的大賽經驗，令她們成功晉級，這亦是成為冠軍球隊的徵兆。

蘿倫占士上場對尼日利亞時領紅被逐離場，今仗需要停賽，故此，我十分有興趣想知道教練域雯會繼續排出3-5-2陣式，還是會改踢4-3-3陣式呢！

我感到基莉將會接替蘿倫占士的位置，並夥拍阿歷西亞蘿素及蘿倫漢普一同攻堅。瑞秋戴莉是另一位能夠於左路製造威脅的進攻球員，但同時她亦要於防守時，擔當阻止哥倫比亞製造埋門機會的重要角色。

我深信英格蘭今仗將會相當難踢，對手料會負隅頑抗，但我相信三獅女團大賽經驗較豐富，將可幫助她們於加時階段擊敗哥倫比亞，晉級4強。