香港隊　女足主場友賽泰國　阿Mi：踢場爭氣波

香港女子足球代表隊周日（13日）將坐鎮青衣運動場，與泰國女足進行國際友誼賽。備戰亞運的港隊女足，相隔逾4年再於主場出擊，當然希望在地頭交出好表現，誓與泰國上演精彩對決。（周日下午4時30分開賽）

將於9月出戰亞運的港隊女足，今次繼續召入多位常規主力，包括上季幫助傑志奪得聯賽冠軍的鍾貝琪，以及「香港足球小姐」張煒琪。港隊對上一次主場賽事已是2019年，今次再有機會在主場球迷面前獻技，港隊門將吳卓蔚（阿Mi）亦難掩興奮：「好難得可以喺香港嘅主場對外隊踢國際友誼賽，希望到時喺親朋戚友既打氣下踢場爭氣波。」港隊周三（9日）已與泰國率先進行閉門友賽，阿Mi承認對手技術上更勝一籌：「但相信經過呢場閉門賽之後，我地會作出最好嘅調整同對策，迎接呢場比賽。」

泰國女足近年有多位球員外流，最矚目屬鄧麗瑾轉戰日本WE League，其兄長正是今年6月隨泰國男足來港作賽的名將鄧達，惟這位前鋒今次未有隨隊，改由曾外流日本聯賽的龐比倫領軍，實力依然不容小覷。