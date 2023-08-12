英聯盃獎盃亮相旺角場　有曼迷「三代同堂」

2023年「賽馬會青少年足球精英匯」舉辦第2場友賽，香港青年聯賽選手隊周六（12日）在旺角大球場，與曼聯U16交手，賽前氣氛已十分熱烈，球場擺設英格蘭聯賽盃獎盃，讓觀眾拍照留念，有球迷更「三代同堂」一同觀看球賽，大享天倫之樂。

曼聯U16繼2017和2018年後再次訪港，兩場友賽的門票早已全數換領完畢，上場3球擊敗香港U18，演出得到不少球迷讚賞。是日球迷熱情依舊，即使開閘前下起滂沱大雨，仍有不少球迷到到球場外等候，閘內擺放了英格蘭聯賽盃獎盃，以及卡斯美路、般奴費南迪斯等人的球衣，吸引大批曼迷拍照，其中已支持曼聯超過20年的張先生帶同父親和兒子，入場欣賞球賽，他笑道3人都是紅魔擁躉：「阿爸鍾意曼聯先，之後就輪到我，依家連個仔都撐紅魔。」

他對能親眼看見聯賽盃獎盃感到非常開心，但希望紅魔新球季能更上一層樓：「嚟緊係坦哈格第2季教曼聯，希望今季唔只攞到聯賽盃，最好攞埋聯賽冠軍，不過曼城真係好勁，所以拎第2都收貨。」

香港曼聯官方球迷會幹事Nigel，在球場開閘前已到旺角場外排隊，他盼望今場能夠看見明日之星彈出：「格連活特2017年跟曼聯U16到香港比賽，已經見到佢好出色，後尾見到佢真係上到位真係好開心，親眼見過1個未來之星踢波，嗰種感覺同淨係喺電視度見住啲球員出名，係完全唔同。」