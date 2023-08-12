港超聯　友賽反勝深水埗　港會主教練：仲有新兵

去季表現令人眼前一亮的港超聯球隊港會，周六（12日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）友賽深水埗，最後港會4比1反勝深水埗，主教練東尼咸美頓賽後透露球隊會再多3名球員加盟，

港會今場派出劉學銘和菲杜化鎮守中路，江展民及播磨浩謙負責側擊，支援里奧及福保羅爭取入球；至於深水埗，顏卓彬聯同小池晃廣控制中場，鄧嘉及柏羅邦在前線衝鋒陷陣，拿亞因傷只在場邊觀戰。

深水埗初段憑柏羅邦近門勁射，擦楣底入先開紀錄，其後江展民左路傳中，里奧門前射入助港會追平。港會之後再接再厲，泰亞高禁區頂妙傳莊馬仕射破對方大門反超2比1，加上後備入替的Dominic Johns入梅開二度，港會贏4比1完場。

港會主教練東尼咸美頓指球隊開局慢熱，慶幸入局後表現明顯有所上升。但他強調不需太在意戰果：「贏波梗係會好開心，但最緊要係大家實際上踢得好唔好，比多啲球員落場去提升狀態。」

Tony又表示球隊將會簽多3名新兵，包括尾段連入兩球的Dominic Johns，他對該名球員讚不絕口，指只要處理好文件問題，便能正式與幾位新兵簽約：「Dominic仲好後生，有成長空間，呢場後備入替之後就入咗兩球，好開心佢即將投效球隊。」

深水埗今場遭對手反勝，不過主教練鄧冠研仍對開季演出審慎樂觀，談到拿亞仍有傷在身，「鄧Sir」稱須時觀察，才能決定該挪威中堅能否在對冠忠南區的首場聯賽上陣。