香港霹靂舞隊備戰亞運　聘請法國大師特訓

香港霹靂舞隊將派出2男2女出戰今屆杭州亞運，為備戰賽事，港隊近日進行為期5日集訓，請來資深教練法國B-Boy Thias來港指導，有望助港隊掌握更多比賽策略和技巧。

杭州亞運將於9月舉行，今屆霹靂舞首次列入比賽項目，港隊派出4名運動員出戰，包括：B-Boy C Plus（施嘉鑫）、B-Boy Think（曾子驊）、B-Girl Lady Little（陳嘉怡）及B-Girl Lady Banan（黃昭惠）。信和集團及旗下商場奧海城特別聘請法國嘻哈大師B-Boy Thias來港，於8月8至8月12日與4名指導香港代表。B-Boy Thias曾5次贏得全球最具權威性街舞大賽「Juste Debout」Top Rock類別冠軍，有望讓港隊吸收國際級霹靂舞者的技巧及比賽策略，迎接亞運。

港隊代表B-Boy Think（曾子驊）表示，「可以跟隨經驗豐富的國際級教練訓練，是十分難得的機會，希望可以提升自己實力改善不足，於亞運可以代表香港爭取好成績，個人目標是打入8強。」

另一代港隊成員B-Boy C Plus（施嘉鑫）則表示，老師B-Boy Thias經驗豐富，指導他們改善跳舞時投入音樂方面的能力：「今年累積更多海外比賽的實戰經驗，見識了外國舞者的實力，更加有動力去提升自己的實力。希望於比賽時更能掌握音樂感，以及學習更多不同的的控場技巧。」