尼曼查維迪亮相旺角場　近距離與球迷互動

2023年「賽馬會青少年足球精英匯」周六（12日）在旺角大球場，舉辦第2場友賽，最終香港青年聯賽選手隊僅以2比3不敵曼聯U16，其中曾經擔任「紅魔鬼」隊長的尼曼查維迪，以嘉賓身份現身，大受球迷歡迎，這位名將亦非常「識做」，走到場邊跟觀眾擊掌。

尼曼查維迪球員時期為曼聯贏得5次英超，以及1次歐聯，又曾以隊長身份帶領「紅魔鬼」征戰各項賽事，絕對稱得是這支英格蘭傳統強隊的傳奇人物。他在旺角場現身後，除了參與小遊戲，繞過球場中圈所有飛碟後，射入旁邊的小龍門，更繞場一周，跟球迷自拍，並走到場邊與他們擊掌，相信觀眾定必滿載而歸。

這位曼聯名宿賽後坦言，對小將們的表現感到驚喜，期望他們加強身體質素後，交出更佳演出：「我好清楚曼聯嘅青訓系統點運作，但球員嘅表現真係比到我好大驚喜，佢哋有啲只係得14歲，未來要再操大隻啲。」談到是日亮相後，引來大批觀眾歡呼，他慶幸球迷沒有忘記自己，向他們致謝。

此外，維迪讚揚「賽馬會青少年足球精英匯」，為一眾年輕球員提供很好的學習機會，盼望這個計劃能每年舉行：「後生仔好需要比賽機會，去了解自己嘅不足，希望年年都會舉辦呢個計劃。」