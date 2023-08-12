沙卡轟世界波　阿仙奴險勝森林響頭炮

阿仙奴孖寶尼基迪亞（左）同布卡約沙卡各建一功。（Getty Images）

周六（12日）晚英超首輪頭場，上仗勇奪社區盾嘅阿仙奴延續強勢，憑兩位青訓產品尼基迪亞同布卡約沙卡各省一粒，喺主場以2比1擊敗諾定咸森林，旗開得勝。

阿仙奴今季全面推行電子門票，但因為個系統出咗問題，搞到賽前仍有大量「廠迷」入唔到場，被迫延遲半個鐘先開波。阿仙奴主帥阿迪達再次變陣，上仗社區盾試用夏維斯客串前鋒，呢位德國國腳今仗都係正選上陣，不過箭頭位改由尼基迪亞擔任，而啱啱從阿仙奴加盟森林嘅門將馬特瑞納，立即倒戈。

一開波森林立即獲得黃金機會，可惜突破越位嘅班倫莊臣射高，之後阿仙奴圍住嚟攻，26分鐘加比爾馬天尼利於左路突破，想用施丹式轉身過人不成，反而無心插柳變咗後腳靚交，畀「小偷」尼基迪亞快射近柱得手，先開紀錄。32分鐘輪到布卡約沙卡喺右路，扣大位起左腳轟入世界波破網，完半場前貴價新兵迪格蘭賴斯遠射被救出，阿仙奴領先兩粒返入更衣室。

易邊後冇耐阿仙奴收到壞消息，上半場已經傷傷哋嘅左閘祖利安添巴，都係捱唔住被迫退下火線，由富安健洋入替，而「兵工廠」亦明顯收油，82分鐘佢哋一次角球攻勢失敗，反而畀到森林打反擊，艾蘭加快送後橫傳，艾禾尼爾門前撞入，但最終阿仙奴仍贏2比1，喺今季聯賽首仗打響頭炮。