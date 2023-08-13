C朗轟入2球創奇迹奪冠　勇戰受傷落淚

周六(12日)深夜阿拉伯冠軍盃決賽，葡萄牙巨星C朗創造奇迹，個人梅開二度，協助踢少1人嘅艾納斯戰至加時以2比1反勝另一支沙特阿拉伯球隊希拉爾，成為C朗登陸中東球壇後首項冠軍。呢位38歲老將搏晒老命，比賽末段受傷退下火線，不禁流下英雄淚，實在令人動容。

兩隊都擁有唔少球星助陣，踢到51分鐘，曾經效力巴塞隆拿嘅巴西前鋒馬爾甘左路傳中，由米高頂入，為希拉爾打紀錄。艾納斯屋漏偏逢連夜雨，71分鐘中堅艾安利被逐，導致球隊踢少1人，幸好C朗再次扮演救世主，3分鐘後近門射入扳平1比1，法定時間打和需要加時。

C朗喺加時8分鐘把握對方防線出現混亂頂入空門，率領球隊反超前2比1，臨完場前5分鐘，C朗因為膝部受傷，需要用擔架車送離場，期間不禁落淚，非常痛苦。完場之後，C朗都有入場同隊友一齊慶祝，行動自如，相信傷勢並唔嚴重。

C朗唔止獲得加盟艾納斯之後首項冠軍，並且近5場「阿冠盃」合共轟入6球，成為賽事神射手。不過，阿拉伯冠軍盃由阿拉伯足協舉辦，屬於地區性非正式賽事，並不獲國際足協承認，嚴格來講只係「熱身賽」，但對於近年事業走下坡嘅C朗而言，難得有盃捧，為佢迎接新球季打下一支強心針。