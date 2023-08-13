哈利卡尼首戰做黑腳　拜仁慘吞3蛋

剛於周六(12日)以超過1億鎊(約10億港元)天價轉會費由熱刺加盟拜仁慕尼黑嘅射手哈利卡尼迅速喺周日(13日)凌晨德超盃上陣，但呢位30歲英格蘭國腳卻成為「黑腳」，睇住上季德甲冠軍拜仁慕尼黑主場以0比3大敗於上屆德國盃盟主RB萊比錫腳下，莫非哈利卡尼「冇盃捧」嘅厄運將會延續至拜仁？

開波前拜仁慕尼黑隆重介紹哈利卡尼加盟，佢先擔任後備，拜仁過去3屆德超盃都奪冠，包括上屆以5比3擊敗RB萊比錫，當全世界以為呢支德甲豪門今仗可以再次輕取對手，為哈利卡尼迎來職業生涯首項冠軍時，卻事與願違，開波3分鐘就失守，RB萊比錫中場丹尼爾奧莫射入打開紀錄，呢位25歲西班牙國腳上半場尾段再建一功，幫球隊領先2球返回更衣室。

戰至64分鐘，拜仁主帥杜曹派哈利卡尼上陣搏殺，點知僅過4分鐘，因為隊友馬沙拉奧禁區內犯手球，被吹罰12碼，丹尼爾奧莫主射入網，成為近4年首位正式賽事對拜仁，上演帽子戲法嘅球員。

其實拜仁場面上佔上風，包括擁有70%控球率，但具威脅攻門唔多，哈利卡尼踢咗30分鐘，只有3次觸球，仍然需要時間同隊友建立默契。拜仁球迷最擔心都係哈利卡尼可能將「無冠黑氣」帶到球隊，因為佢職業生涯5次踢決賽全部落敗，英國傳媒都話德超盃係拜仁最易奪得嘅冠軍，但失之交臂，實在令人失望，卡尼「二奶宿命」唔到你唔信邪。