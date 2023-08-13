同英人唔同命 比寧咸西甲處子戰入波

同樣於今夏以天價轉會費跳槽嘅祖迪比寧咸，開局遠勝英格蘭國家隊隊友哈利卡尼，呢位20歲中場新星喺周日(13日)凌晨首次西甲上陣，立即射入靚波，協助皇家馬德里作客以2比0擊敗畢爾包，新一季旗開得勝，祖迪比寧咸演出近乎完美，被譽為自球王施丹之後，皇馬最強「5號仔」。

皇馬雖然今季失去射手賓施馬，但由3位「00後」洛迪高高斯、雲尼斯奧斯祖利亞、祖迪比寧咸組成嘅攻擊鐵三角威力更強，上半場28分鐘，由洛迪高高斯射入打開紀錄，僅過8分鐘，祖迪比寧咸接應角球，巧妙凌空笠射入網，非常瀟灑，加佢上身披5號球衣，好有當年施丹影子。皇馬今夏用1.03億歐元(約8.82億港元)向多蒙特收購祖迪比寧咸，的確物有所值。

祖迪比寧咸唔止射入靚波，其他數據亦非常亮麗，包括16次同對手對抗，有13次勝出，可見佢喺中場截擊力亦一流，堪稱攻守兼備。賽後祖迪比寧咸好謙虛話，起腳觸腳一刻做得並唔好，但幸運入咗，最重要係球隊贏波。

不過，皇馬全取3分亦付出代價，中堅艾達米列達奧受傷退下火線，領隊安察洛堤表示，呢位巴西國腳扭傷膝部，情況唔樂觀，需要接受進一步檢查，先至知道需要抖幾耐。