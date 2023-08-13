兩位新星大發神威　紐卡素大炒維拉

辛度東拿利今場入1球。(Getty Images)

周日(13日)凌晨英超，「新土豪」紐卡素增兵有料，2位新加盟球員辛度東拿利、哈維班尼斯各入1球，主場以5比1大勝阿士東維拉，為新球季打響頭炮。事實上，「喜鵲」上季演出已經突飛猛進，今季陣容更加強大，下仗英超將作客王者曼城，勢必有激鬥。

紐卡素僅用6分鐘就攻破阿士東維拉大門，安東尼哥頓左路傳中，辛度東拿利飛身近門撞入，呢位23歲意大利國腳今夏由AC米蘭加盟紐卡素，轉會費高達7,000萬歐元(約6億港元)，以行動證明自己物有所值。

雖然維拉好快由新兵穆沙戴亞比勁射入網扳平，但紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克發威，個人梅開二度，拉開紀錄，佢亦獲球迷選為今場最佳球員。

至於上月底由李斯特城以3,800萬鎊(約3.8億港元)加盟紐卡素嘅中場哈維班尼斯後備上陣，都有出色表現，包括助攻哥林威爾遜入波，自己亦喺補時入1球，協助紐卡素大勝5比1。

紐卡素上季爆冷獲得英超第4位，可以出戰今屆歐聯，球隊今夏積極增兵，實力進一步提升，至於能否真正晉身爭標行列，下仗對曼城，勝負有指標作用。