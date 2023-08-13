尼曼查維迪現身教路　簽名合照有求必應

「賽馬會青少年足球精英匯」周日（13日）舉辦今屆最後1個公開活動，曼聯U16與香港青年聯賽選手隊，以及香港U18的球員，到沙田馬場波地教小朋友踢波，紅魔名宿尼曼查維迪都有現身，大顯親切一面，為球迷簽名並與他們合照，並指上季仍擔任曼聯隊長的哈利馬古尼面臨困境，是時候離隊尋求發展。

曼聯U16是日聯同吳瑞君、張立衡、許栢瑋和連朗狄4位香港青年聯賽選手隊球員，以及香港U18的劉偉翰等人，教導約100名小學生踢足球，雖然早上一度發出黃色暴雨警告，但無阻小朋友對足球熱情，。維迪現身後，立即引起現場球迷歡呼，這位名宿在訓練開始後，不忘向小朋友作親身示範，甚至落場「鬥波」及至活動尾聲，多名學生和家長向維迪索取簽名，維迪對此有求必應，令眾人渡過愉快的上午。

維迪球員時期為曼聯奪得多頂錦標，但「紅魔鬼」近年聲勢漸漸被同市宿敵曼城趕過，他讚賞「藍月亮」表現出色，但有信心曼聯不斷進步下，有力挑戰錦標：「領隊坦哈格為球隊注入咗對勝利嘅執着，同埋團隊為上嘅理念，又可以令球員不斷進步，你可以見到有幾個球員係佢麾下愈踢愈好，加上今個夏天轉會窗都買咗幾個新兵，所以好期待呢季會點發展，希望可以爭冠軍。」

他為「紅魔鬼」效力期間，曾與迪基亞合作，不過曼聯今個夏天沒跟迪基亞續約，並以約4,700萬鎊（約4.66億港元）簽下奧拿拿，維迪認為迪基亞難以被取代，覺得奧拿拿必須努力證明自己：「奧拿拿好識用波，喺阿積士已經同坦哈格合作，但我覺得佢要做好多嘢去贏得球迷嘅心。」

這位塞爾維亞名將曾以隊長身份，帶領「紅魔鬼」西征北討，被問到過去幾季擔任球隊隊長的哈利馬古尼有機會離隊，維迪認為對方已盡力做到最好，表現專業，指縱使馬古尼有機會離隊，都會祝福他發展順利：「幫曼聯踢波從來唔係件易事，依家佢嘅處境咁艱難，可能係時候轉換環境發展，希望佢去到另1間球會有好嘅際遇。」