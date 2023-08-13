新兵註冊有問題　巴塞穩陣波細盤屈「基」

西甲盟主巴塞隆拿展開衞冕之旅。(Getty Images)

西甲盟主巴塞隆拿展開衞冕之旅，首擊作客基達菲。巴塞今夏「勒住荷包」，財政問題令佢哋連球員註冊都有問題，據報部分新兵可能趕唔切今仗上陣，相信季初會穩打穩紮，對住硬淨嘅基達菲，2.5球入球細好路。(Now 632周一凌晨3時30分直播)

巴塞以往踢開進攻足球，但上季重奪西甲錦標，靠嘅就係穩健防守，上季38仗聯賽僅失20粒，尤其作客必定先求穩陣，踢法相當保守。翼鋒奧士文尼迪比利尋日落實轉投巴黎聖日耳門，加上部分新兵亦未知趕唔趕得切註冊上陣，今場不宜睇得太高。

基達菲上季驚險護級，球隊攻力一般，係勝在防守硬淨。睇番雙方近3次交鋒，巴塞只得1勝2和僅入1球，而且全部開2球或以下，兩隊季初仲未上力，2.5球細盤屬不二之選。

直播表

周日6:00pm 韓職 大田市民 Vs FC首爾

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周日8:30pm 荷甲 飛燕諾 Vs 幸運薛達

無綫myTV Super

周日9:00pm 英超 賓福特 Vs 熱刺

Now 621

周日9:00pm 法甲 克萊蒙特 Vs 摩納哥

Now 639

周日11:00pm 西甲 切爾達 Vs 奧沙辛拿

Now 632

周日11:05pm 法甲 雷恩 Vs 梅斯

Now 639

周日11:30pm 英超 車路士 Vs 利物浦

Now 621

周一1:30am 西甲 維拉利爾 Vs 貝迪斯

Now 632

周一2:45am 法甲 斯特拉斯堡 Vs 里昂

Now 639

周一3:30am 西甲 基達菲 Vs 巴塞隆拿

Now 632