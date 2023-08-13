香港金牛兩連勝　吳松峻：想念香港球迷

全國男子籃球聯賽（NBL），「背靠背」作賽的香港金牛周六（12日）主場以100：92擊敗有港將吳松峻壓陣的石家莊翔藍，取得兩連勝，周三（16日）將作客遼寧益勝，爭取3連勝。

首位加盟WCBA（中國女子籃球聯賽）的香港女子籃球隊代表、Red Bull運動員李祉均今場擔任開球禮嘉賓，她表示：「這是我第一次擔任開球禮嘉賓，非常榮幸獲得金牛隊的邀請。香港女子甲組的季後賽雖然都會在修頓比賽，但只是一場普通的球賽，少有這樣有啦啦隊、音樂、DJ的現場氣氛。NBL的賽事節奏快、對抗性高，球員的技術水平較本地高，香港金牛隊的表現非常拼博，值得我們購票入場支持。」

香港金牛上周五（11日）主場擊敗江西贛馳，其後宣布前NBA球員塞爾登強勢加盟，不過這位新外援今場未有上陣。香港金牛開賽憑梁兆華連續兩次快攻得手，加上「and 1」，協助球隊領先7：0。其後客隊站穩陣腳，雙方互有攻守，吳松峻偷球上籃，加上李展帆和王浩宇的兩記三分球，將比數追平至15：15。香港金牛則有迪加拿獨取8分，助球隊首節以33：26領先。第2節金牛外援坎普發力，個人取得11分，加上梁兆華的三分球和楊睿騏的精彩走籃，打出一段16：6攻勢，以55：45領先上半場。

換邊後，客隊外援肖特和布魯克斯接連強攻顏色地帶，帶領客隊以71：69反超前。香港金牛的迪加拿因個犯纏身退下火線，由坎普和畢繼光追至75：75。最後一節，香港金牛續有穩定發揮，最終以100：92取得今季第2次兩連勝。

坎普勇奪全場最高39分，加上16籃板5助攻7偷球，全能表現成為球隊贏球功臣，另外，畢繼光投進3記三分球得14分，迪加拿14分17籃板，港將梁兆華亦有12分8籃板。至於石家莊翔藍的港將吳松峻今場交出8分6助攻7偷球，賽後他坦言想念香港球迷：「最近6天我們每隔一天就比賽，不是在場上就是路上，身心都十分疲累，不過返到香港比賽，見到很多熟悉面孔，所有疲乏的感覺都一掃而空！」