祖高爾：藍紅對決撐車仔

在過去幾個英超球季，我們經常會討論車路士和利物浦這兩支球會贏得冠軍的機會，但不幸的是，對於這兩支我曾效力的舊東家，我不認為他們能與今季英超冠軍扯上任何關係。

從牌面上來看，這是英超首輪秩序中最矚目的比賽，周日所有目光都將集中在史丹福橋球場。由於兩支球隊都處於過渡期，而且都在重整軍容，所以將會是一場難以估計的比賽。

這將會是普捷天奴在新東家車路士的第1場正式主場比賽，我急不及待想看看，他如何排出正選11人。

車路士在季前熱身賽中的表現相當不俗，有別於過往幾個球季使用3中堅陣式，普捷天奴一直堅持排出他最喜歡的4-3-3陣式。對此我認為他們在控球在腳以及試圖反搶對方控球權時，看起來都更有組織性，我亦相信每個人都能受惠於這個陣式帶來的穩定性，也能令車路士有所得益。

車路士的前場三叉戟絕對令人值得期待，居中的箭頭尼高拉斯積遜看起來是一個明智的收購，但真正的困擾是他身邊的兩個翼鋒，尼干古的受傷對車路士將是一個巨大打擊，也令普捷天奴很有可能立定決心，起用兩位純邊路球員梅迪歷及倒戈的史達寧攻堅。上季作客利物浦的比賽，正正是梅迪歷首次代表車路士登場，當時的他看起來狀態十分勇銳，從季前的熱身賽所見，他的狀態已經差不多回到當時的狀況，我認為他有力在今場比賽改變戰局。

另一邊廂的利物浦，過去幾個球季由高普一手打造的偉大陣容已經被拆散，就像車路士一樣，今季我們將看到全新面貌的利物浦。

我認為，失去佐敦軒達臣、占士米拿、羅拔圖法明奴及法賓奴等球員的寶貴經驗，將不利他們於今球爭取佳績，同時也意味着我們將看到完全不同的3人中場組合。暫時在我腦海中有不少疑問：蘇保斯拉爾將如何適應英超？高普會否把阿歷山大阿諾特移到中場中的位置？堤亞高艾簡達拿能否在整個球季保持健康嗎？阿歷斯麥亞里士打會打10號位還是較為墮後的位置？加普的最佳位置是前鋒還是中場？我們知道兩支球隊各自被沙特球會挖走了一名防中後，都在尋找一名更具防守意識的中場球員，而我相信以高普的能力，能夠在球季中找到解決方法。

由於我擔心利物浦的中場重組及車路士佔主場之利，我認為藍戰士暫時比紅軍稍勝一籌，並能在今場小勝對手。