港超聯　班費700多萬　均業北區力爭中游

新升班球隊均業北區周日（13日）在鳳溪第一小學舉行公開操練，以及進行拜神儀式，同日更即場公布5名巴西籍外援加盟的消息。這支地區球隊今季班費約700多萬，新帥梁志榮指今次決定接手全因對北區的歸屬感，希望帶領球隊在聯賽力爭中游。

北區今季由甲組升上超聯，獲得「均業建築」冠名贊助 ，以位於上水的北區運動場作為主場。教練團方面，球隊今季改由梁志榮擔任主教練，鮑家耀將留任球隊助教，門將教練何國泉則兼任球隊副總監，而羅敏聰就會出任球隊體能教練。陣容上只有蘇啟浚、張桂華留隊，並簽入逾20名新兵，包括羅港威、何振廷、羅曉聰等具港超經驗球員，而同日北區公布簽入了馬圖斯、韋法頓、肯迪、伊泰路，以及柏度5名巴西籍外援。另外，林樂勤、蘇啟浚為球隊副隊長，而何振廷則擔任隊長。

是日北區首次舉行公開操練，之後更進行大合照及拜神儀式，主席朱浩賢透露今季班費約700多萬，比起初預算多出很多，但指贏輸不是首要，盼球隊能踢出漂亮足球予球迷觀看。

時隔4季再任主教練，梁志榮笑言自己今次屬於中途加入，感覺與之前夢想FC截然不同，他又指今次決定執教北區全因歸屬感：「自己喺北區出世同長大，以前又住喺北區，教波又係北區開始，今次咁難得，可能無下次機會，同埋何Sir（何國泉）又好有誠意，所以就試吓。」北區暫時大軍名單共有29人，「細榮」表示將不會再增兵，又認為暫時訓練進展理想，今季目標力爭中游：「今季喺唔同隊簽咗好多球員，又好多後生仔第一次踢職業足球，包括5個外援都係23歲以下，技術幾好但經驗唔多，所以係困難嘅。踢法都係想保持控球，用多啲波、進攻多啲，希望唔好畀人大炒。」

北區多名新加盟球員劉君正、葉卓文、林駿杰等皆來自晉峰，作為上季晉峰職球員、現任北區副總監的何國泉，則解釋事件純粹巧合：「人哋點睇無可避免，有啲嘢都係咁啱得咁橋，好老實講我都無諗過離開。5月頭完季，整整有成1個月時間，理論上要續約一早已經傾好，但正正咁啱佢哋未傾好合約細節，而又係我鍾意嘅球員，咁我咪嘗試邀請。有時職業足球就係咁，你無合約咁我咪傾囉，依個係良性，我從來無諗過拉走晉峰啲人。」

【均業北區球員名單】

門將：1.林駿杰、16.張桂華、19.湯振雄

後衞：2.張俊軒、3.柏度、4.韋法頓、6.葉卓文、21.蘇啟浚、33.蕭世充、77.何浚皓

中場：8.伊泰路、9.羅港威、10.羅曉聰、11.肯迪、14.何振廷、17.周家樂、

18.戴子軒、20.陳曜燃、22.劉君正、27.林樂勤、29.尤朗、70.陳鴻耀、73.黃偉國、75.李昀洛、94.韋健豪、99.陳浩嘉

前鋒：7.馬圖斯、13.朱偉鈞、47.王力威